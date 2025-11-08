3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

Три месеца след скандалното Общо събрание на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), в присъствието на нотариус започна Извънредното събрание, свикано с подписка на 48 клуба.

Подписката

Подписката накара Съда да задължи БФЛА да свика Общото събрание, като разпореди то да се проведе днес в частно училище "Свети Георги". Регистрираха се 122 клуба, които първо ще гласуват за председател и протоколисти на събранието.

Втора точка е освобождаване на Управителния съвет, а трета - гласуване на нов такъв.

По устав УС на БФЛА избира президент на централата.

Избраха водещ на събранието

Асен Христов и Георги Павлов бяха предложени за водещи на събранието. От част от клубовете последва възражение за легитимността на Павлов, тъй като е регистриран като гост. Уставът му дава право да бъде водещ, но в името на разбирателството, кандидатурата му беше оттеглена от председателя на АК Плевен 2014 Илия Николов, който предложи себе си.

С резултат 72:52 гласа той спечели срещу Асен Христов и оглави събранието.

Събранието

Със 121:1 гласа освободиха УС на Федерацията

Кандидати за президент на централата са Иван Колев и Георги Павлов. Павлов бе избран за шеф на централата на 1 август, но след подадени жалби в Софийски градски съд вписването му в Търговския регистър бе спряно. Името на Павлов бе вписано като председател на БФЛА и в официалния сайт на световната атлетика, но въпреки това бе насрочено ново Общо събрание за шефския пост.