bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

Избират нов президент на БФЛА

3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката
Илия Илиев

Три месеца след скандалното Общо събрание на Българска федерация лека атлетика (БФЛА), в присъствието на нотариус започна Извънредното събрание, свикано с подписка на 48 клуба.

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Подписката

Подписката накара Съда да задължи БФЛА да свика Общото събрание, като разпореди то да се проведе днес в частно училище "Свети Георги". Регистрираха се 122 клуба, които първо ще гласуват за председател и протоколисти на събранието.

Втора точка е освобождаване на Управителния съвет, а трета - гласуване на нов такъв.

По устав УС на БФЛА избира президент на централата.

След скандалите: Новият президент на леката атлетика иска промяна в Устава

Избраха водещ на събранието

Асен Христов и Георги Павлов бяха предложени за водещи на събранието. От част от клубовете последва възражение за легитимността на Павлов, тъй като е регистриран като гост. Уставът му дава право да бъде водещ, но в името на разбирателството, кандидатурата му беше оттеглена от председателя на АК Плевен 2014 Илия Николов, който предложи себе си.

Снимка: Илия Илиев

С резултат 72:52 гласа той спечели срещу Асен Христов и оглави събранието.

Събранието

Със 121:1 гласа освободиха УС на Федерацията

Кандидати за президент на централата са Иван Колев и Георги Павлов. Павлов бе избран за шеф на централата на 1 август, но след подадени жалби в Софийски градски съд вписването му в Търговския регистър бе спряно. Името на Павлов бе вписано като председател на БФЛА и в официалния сайт на световната атлетика, но въпреки това бе насрочено ново Общо събрание за шефския пост. 

Тагове:

президент Избори лека атлетика общо събрание георги павлов иван колев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)

Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)
Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Звезда на Левски аут от дербито в последния момент

Звезда на Левски аут от дербито в последния момент

"Лош" или "Черен": Какво каза футболистът, наказан с 9 мача заради расизъм?

Последни новини

СЛЕДЕТЕ С НАС: Левски - ЦСКА 0:0

СЛЕДЕТЕ С НАС: Левски - ЦСКА 0:0
Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)

Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)
Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Звезда на Левски аут от дербито в последния момент

Звезда на Левски аут от дербито в последния момент
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV