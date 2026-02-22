48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)

48 години. Толкова изминаха от момента, в който летящият Петър Петров премина финалната линия в спринта на 60 метра, а хронометърът в залата в София показа 6.58 сек. Нов национален рекорд. Постижение, което мнозина опитаха да подобрят, малцина доближиха... но за почти половин век само един успя.

Снимка: Ивайло Дончев, БФЛА

Христо Илиев е роден на 3 януари 2005 година в Сливен. Първите си стъпки в леката атлетика прави под ръководството на треньора Стефан Станев. За съжаление именитият специалист си отива от този свят на 12 февруари 2023 г. В навечерието на третата годишнина от кончината му – на 11 февруари 2026 г. – Христо сбъдва мечтата му и поставя нов национален рекорд от 6.54 сек. Легендарното постижение на Петър Петров вече е в историята след близо половинвековно царуване.

Удари ги и на Балканиадата

И това не е всичко – в събота вечер Христо стана балкански шампион с нов национален рекорд! Лекоатлетът триумфира в спринта на 60 м на първенството в зала в Белград. Талантът от Сливен спря хронометрите на 6.53 секунди, сваляйки стотна от собственото си върхово постижение на България в дисциплината. Резултатът му е и нов рекорд на Стария континент за сезона при състезателите до 23 години.

„Още не мога да осъзная какво точно стана. Още не мога да изживея емоцията. Чувствам се все едно е сън – просто е нереално“, признава преди дни Христо пред bTV.

Той покорява котата 6.54 на турнир в сръбската столица пред погледа на своята майка, която също като него трудно осъзнава случилото се.

Майчини сълзи

„Тя се разчувства още когато ѝ казах, че може да дойде с мен на турнира. Впоследствие се разплака, когато видя резултата. Истината е, че 4–5 дни по-късно, когато ѝ се обаждах по телефона, тя винаги се разплакваше отново. На нея и на баща ми съм изключително благодарен, защото подкрепата на семейството е много важна“, казва Илиев.

В момента той тренира с една от най-добрите български треньорки в спринта – Валя Демирева. Двамата преследват още една цел – подобряване на рекорда на Петър Петров и на 100 метра. Той е 10.13 сек., поставен през 1980 г.

Нова цел

„Мечтая и за този рекорд. С бягането ми от 6.54 бих могъл да стигна до резултат в рамките на 10.10–10.15 на 100 метра, така че се надявам още това лято да успея. Разбира се, мечтая да спечеля олимпийски медал и да съм първият българин под 10 секунди“, откровен е смелият младеж.

На същото съветва и по-малките – да мечтаят смело и да си поставят високи цели, които да преследват с труд и постоянство.

Историята на рекорда, ролята на семейството и благодарността към треньорите – вижте във видеото.