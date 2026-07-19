Други Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 50 години от най-голямата измама в историята на олимпийски игри „Вълшебният“ меч на Игрите в Монреал

На 19 юли 1976 г., само ден след легендарната "Десетка" на Надя Команечи в Монреал, олимпийските игри стават сцена на най-скандалната измама в историята си.

Главният герой е Борис Онишченко – олимпийски шампион и една от най-големите звезди на модерния петобой.

По онова време 38-годишният Онишченко е национален герой с олимпийски медали и множество световни титли. Никой не подозира, че кариерата му ще приключи за минути.

Фехтовката е ключова дисциплина в петобоя, а той е смятан за един от най-добрите майстори на шпагата. В двубой срещу британеца Джим Фокс обаче се случва нещо странно. Светлината за отбелязан удар на съветския състезател светва, въпреки че острието му дори не докосва противника.

„Мечът му беше над главата ми. Ударът беше физически невъзможен“, спомня си по-късно Фокс.

След подаден протест съдиите разглобяват оръжието на Онишченко, роден в квартал Березняки в Киев, и откриват гениално, но незаконно устройство, скрито в дръжката. Под велуреното покритие е монтиран бутон, свързан със система от кабели. При натискане той затваря електрическата верига и отчита фалшив удар, без да има реален контакт с противника.

Откритието шокира олимпийския свят. Директорът на състезанието Шандор Керекеш определя случая като „крещяща и умишлена манипулация“, сравнявайки го с това да заловиш човек с димящ пистолет до труп.

Легендата твърди, че мечът не е негов, но обяснението бързо рухва. Той е единственият левичар в съветския отбор, а оръжието е пригодено именно за левичар.

След разкриването на измамата е дисквалифициран незабавно, а целият съветски отбор по модерен петобой е отстранен от олимпийските игри. Скандалът е толкова голям, че попада на първа страница на американските медии - нещо нечувано за спорт като фехтовката.

Последствията за Онишченко са унищожителни. Вместо очаквано повишение и висок пост в съветския спорт, той е изключен от армията, глобен, лишен от привилегии и заличен от обществения живот. Според различни сведения по-късно работи като таксиметров шофьор, а около съдбата му се раждат множество легенди...