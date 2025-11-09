bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)

Шампионите гостуваха в студиото на „Тази неделя“ по bTV

Медалите не са най-важните. Важен е ефектът, който оставят у децата и хората. Това е мнението на Димитър Тодоранов - главен мениджър на Българската Федерация Шотокан Карате.

Той гостува в студиото на "Тази неделя" по bTV заедно с медалистите ни Дамян Ников и Мартина Чан.

Много медали

Националният ни отбор се завърна от световното първенство в Полша с много медали, а особено важни са тези при мъжете и жените: "Имаме 6 титли и 6 вицесветовни шампиони и много медали при другите възрастови групи", разказа Тодоранов.

Зачестилата агресия сред децата и хората бе една от темите, които водещите обсъдиха със специалните гости: "Спортът, особено карате... разликата в едно дете е мигновена. След 2-3 тренировки се вижда, че става по-смирен, създава се уважение към всичко наоколо. Карате е може би един от най-добрите отговори на агресията", смята треньорът Димитър Тодоранов.

Във видеото ви очаква една доста интересна демонстрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

световно първенство карате агресия медали титли

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП
Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)

След 5-часово заседание: Избраха ново ръководство в леката атлетика (ВИДЕО)
Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)

Георги Павлов: Сега е време за обединение в атлетиката (ВИДЕО)

Последни новини

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП
Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир
Бразилец донесе нов успех за Гьозтепе на Мъри (ВИДЕО)

Бразилец донесе нов успех за Гьозтепе на Мъри (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV