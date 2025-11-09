Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)

Медалите не са най-важните. Важен е ефектът, който оставят у децата и хората. Това е мнението на Димитър Тодоранов - главен мениджър на Българската Федерация Шотокан Карате.

Той гостува в студиото на "Тази неделя" по bTV заедно с медалистите ни Дамян Ников и Мартина Чан.

Много медали

Националният ни отбор се завърна от световното първенство в Полша с много медали, а особено важни са тези при мъжете и жените: "Имаме 6 титли и 6 вицесветовни шампиони и много медали при другите възрастови групи", разказа Тодоранов.

Зачестилата агресия сред децата и хората бе една от темите, които водещите обсъдиха със специалните гости: "Спортът, особено карате... разликата в едно дете е мигновена. След 2-3 тренировки се вижда, че става по-смирен, създава се уважение към всичко наоколо. Карате е може би един от най-добрите отговори на агресията", смята треньорът Димитър Тодоранов.

Във видеото ви очаква една доста интересна демонстрация.

