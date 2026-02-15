От Балкана до Алпите: петима българи на олимпийски старт днес

Петима български спортисти ще представят страната ни днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Скиорката Анина Цурбриген ще се състезава в алпийския гигантски слалом с №45. Първият манш започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д’Ампецо, а вторият – от 14:30 часа.

Дебют

22-годишната Анина, чиято майка е българка, ще дебютира на най-големия зимен форум.

В 12:15 часа ще започне преследването на 12,5 километра в биатлона за мъже, където България ще бъде представена от Благой Тодев и Константин Василев.

Снимка: Reuters

Кулминацията ще настъпи в 15:40 ч. със старта на женското преследване на 10 километра в Антхолц-Антерселва. Милена Тодорова, която ще потегли четвърта, и Лора Христова, с номер 11, имат реални шансове да се борят за отличията и да напишат нова страница в българската зимна спортна история.

За феновете

В родния им Троян дори организират днес в залата на общинския съвет излъчване на голям екран на битката за медалите в преследването.