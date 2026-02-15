bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

От Балкана до Алпите: петима българи на олимпийски старт днес

Милена Тодорова тръгва четвърта в преследването, а Лора Христова - с №11

От Балкана до Алпите: петима българи на олимпийски старт днес
Instagram

Петима български спортисти ще представят страната ни днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Скиорката Анина Цурбриген ще се състезава в алпийския гигантски слалом с №45. Първият манш започва в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д’Ампецо, а вторият – от 14:30 часа.

Дебют

22-годишната Анина, чиято майка е българка, ще дебютира на най-големия зимен форум.

 

Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?

 

В 12:15 часа ще започне преследването на 12,5 километра в биатлона за мъже, където България ще бъде представена от Благой Тодев и Константин Василев.

Снимка: Reuters

Кулминацията ще настъпи в 15:40 ч. със старта на женското преследване на 10 километра в Антхолц-Антерселва. Милена Тодорова, която ще потегли четвърта, и Лора Христова, с номер 11, имат реални шансове да се борят за отличията и да напишат нова страница в българската зимна спортна история.

За феновете

В родния им Троян дори организират днес в залата на общинския съвет излъчване на голям екран на битката за медалите в преследването.

 

Световният биатлон свали шапка на България!

 

 
Тагове:

България ски биатлон троян медали Зимни олимпийски игри милена тодорова константин василев лора христова благой тодев миланокортина 2026 Анина Цурбриген

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?

Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?
Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла
Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Последни новини

Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?

Десети в света, но разочарован – защо Зографски не е щастлив?
Световният биатлон свали шапка на България!

Световният биатлон свали шапка на България!
Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)
Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV