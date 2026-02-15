bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От счупената кост до олимпийското злато!

Възходът на Тигрицата Бриньоне

Олимпийската приказка на Федерика Бриньоне на Игрите в Милано/Кортина 2026 вече има второ златно изречение. И то е написано със смелост.

Преди по-малко от година лекарите ѝ казват, че най-важното е отново да проходи.

Днес тя е двукратна олимпийска шампионка. След триумфа в супергигантския слалом, Бриньоне покори и гигантския слалом в Кортина, превръщайки домашните зимни игри в лична легенда.

През април миналата година, по време на шампионата на Италия във Вал ди Фаса, 35-годишната Федерика пада тежко и получава тройна фрактура на левия крак и скъсани връзки. Следват операции. Болка. Съмнения.

Месеци, в които тялото ѝ първо трябва да си спомни как се ходи, преди отново да лети по пистата. Всяко сгъване на коляното е победа, а всяка стъпка – тест за волята. Началото на сезона минава без нея, а участието й на зимните олимпийски игри е под въпрос.

Най-богатата олимпийка: Печели три пъти повече от Линдзи Вон и в САЩ хич не я обичат!

Противно на всички прогнози – медицински, спортни, човешки – Федерика Бриньоне не просто се възстанови навреме. Десет месеца след бруталното падане, което постави под въпрос кариерата ѝ изобщо, тя стана двукратна олимпийска шампионка в Милано/Кортина. С онази хищна концентрация, заради която я наричат Тигрицата. Пред погледа на майка й Нина, която гледаше без да диша – от първия завой до последния скок на пистата „Олимпия Деле Тофане“.

Пред погледа на братята й, които камерите уловиха да плачат от щастие. Това не са просто два златни медала. Това е победа над диагнозите. Над времето. Над страха, че може би никога няма да бъдеш същата.

Федерика Бриньоне не просто се върна. Тя се върна на върха, за да докаже, че духът може да бъде по-силен от счупената кост.

На връх Свети Валентин: оперират Линдзи Вон за четвърти път
