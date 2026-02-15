Световният биатлон свали шапка на България!

Силното представяне на българските състезателки по биатлон затвърди усещането, че страната ни отново се връща сред водещите сили в биатлона. Повод за гордост дадоха стартовете от олимпийската програма в Милано/Кортина 2026.

След бронзовия медал на Лора Христова в индивидуалната дисциплина, невероятнитени момичета бяха на крачка от ново отличие. Милена Тодорова направи изключително силен спринт и остана на 16 секунди от бронза и място на почетната стълбичка. Един-единствен пропуск на огневия рубеж я лиши от място в челната тройка.

От Международен съюз по биатлон също отбелязаха впечатляващото представяне на българката в социалните мрежи, подчертавайки, че България отново се утвърждава като фактор в този спорт.

Тодорова, също като Лора е родом от Троян, и вече показа, че възходът ѝ не е случаен. През миналия сезон тя записа второ и трето място за Световната купа, а на световното първенство завърши пета.

Днес двете са отново на старт - в женското преследване в Милано/Кортина 2026. Успех, момичета! Цяла България е с вас!