bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Световният биатлон свали шапка на България!

Реакции след олимпийския подвиг на невероятните ни момичета

Световният биатлон свали шапка на България!
БОК, Костадин Андонов

Силното представяне на българските състезателки по биатлон затвърди усещането, че страната ни отново се връща сред водещите сили в биатлона. Повод за гордост дадоха стартовете от олимпийската програма в Милано/Кортина 2026.

След бронзовия медал на Лора Христова в индивидуалната дисциплина, невероятнитени момичета бяха на крачка от ново отличие. Милена Тодорова направи изключително силен спринт и остана на 16 секунди от бронза и място на почетната стълбичка. Един-единствен пропуск на огневия рубеж я лиши от място в челната тройка.

От Международен съюз по биатлон също отбелязаха впечатляващото представяне на българката в социалните мрежи, подчертавайки, че България отново се утвърждава като фактор в този спорт.

Това е нашата Милена!

Тодорова, също като Лора е родом от Троян, и вече показа, че възходът ѝ не е случаен. През миналия сезон тя записа второ и трето място за Световната купа, а на световното първенство завърши пета.

Днес двете са отново на старт - в женското преследване в Милано/Кортина 2026. Успех, момичета! Цяла България е с вас!

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)
Тагове:

България биатлон троян медали преследване Зимни олимпийски игри милена тодорова лора христова миланокортина 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри
Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла
Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Последни новини

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)

Роналдо спря бойкота и крачи към гол №1000 (ВИДЕО)
Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри
Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV