Истински празник за алпийския сноуборд се превърна осмото издание на купа "Радо Янков", организирано от носителя на Световната купа за 2016 г., Радослав Янков.

Събитието, провеждано с подкрепата на БФСки и "Пампорово" АД, събра на писта „Стената“ в Пампорово бъдещето на българския сноуборд.

За първи път тази година състезанието бе включено и в календара на FIS като международно за деца в категориите U13 и U15, а останалите възрастови групи – U9, U11, U13, U15 и U19 – също показаха изключителни умения в паралелния слалом. Общо 80 млади таланти се включиха в надпреварата.

Рейс директор на събитието бе самият Радослав Янков, рефер – неговият треньор Георги Атанасов, а трасето бе подготвено от Васил Милчев.

Особено сърдечно внимание всички отделиха на най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, която се лекува в Австрия. А за доброто настроение на участници и публика се погрижиха изпълненията на живо на автентични родопски песни.