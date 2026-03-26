Малена Замфирова се прибира у нас! Ясно е кога!

В България екипът за рехабилитация е готов

Добри новини за сноубордистката Малена Замфирова! 

Тя ще се прибере у нас до няколко дни, научи bTV!

Очаква се 16-годишната ни талантлива спортистка да се завърне в София в началото на следващата седмица. В по-близките дни пък ѝ предстои изписване от болницата в Грац, където претърпя няколко операции, след като скиор я помете в гръб в чешкия курорт Шпиндлерув Млин. Инцидентът е от 9 март. 

Състоянието

Малена, която направи страхотен сезон и само седмица преди тежкия случай стана трета в паралелния гигантски слалом в Криница, Полша в старт от Световната купа, вече е в значително по-добро общо състояние. 

Очаква се, преди да бъде изписана, да се направят изследвания, а резултатите от тях да потвърдят, че може да бъде транспортирана у нас

Иначе в първата операция лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Във втората те работиха върху областта на рамото

Възстановяването

След като се прибере в родината, Малена ще продължи работа по възстановяването си

У нас вече е сформиран екип, който да се заеме с рехабилитацията ѝ. 

"Тя е млад и борбен човек. Смятам, че към 10 септември би трябвало да започне активно възстановяване, да ходи без патерици. Естествено, ще се опитаме и по-рано да стане, но това е крайната дата", заяви баща ѝ Анатолий в първите дни след лекарските прегледи. 

Инцидентът с Малена обедини целият свят на сноуборда, като и най-големите ѝ конкуренти ѝ пожелаха бързо възстановяване и завръщане на пистата!

 
