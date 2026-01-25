Най-добрият български алпиец Алберт Попов е оптимист за шансовете си на предстоящите в началото на февруари зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. По-рано днес Попов завърши на 22-ро място в слалома в Кицбюел, като разкри, че последните дни е борил вирус.

Болен

„В първия манш ските не ми помогнаха в първите два сектора, теренът беше по-агресивен там. Във втория направихме промяна, чувствах се много добре, надявах се на по-голяма разлика и да дръпна по-напред в класирането. В последните три дни боледувах, един вирус си въртим всички в Световната купа.

Идва следващото ми любимо състезание в Шладминг, оставам позитивно настроен и се надявам да покажа какво мога“, сподели скиорът пред Миляна Велева, олимпийско аташе на България за Игрите в Милано/Кортина.

Добра форма

Попов е убеден в собствените си възможности и формата си. „В добра форма съм, просто трябва да се случат нещата. Много от хората на подиума днес ги бия на тренировка със секунда понякога. Знам, че мога да бъда бърз, да бъда на подиума. Натрупах опит, вече мога да карам и на меки и лоши условия и да постигам резултати, което е огромна стъпка напред“, добави той.

Способен на нещо голямо

„Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо. На Олимпиадата ще караме на съвсем нова писта в Ливиньо. В началото мислехме, че ще бъде на трасето на спускането, но после казаха, че ще открият нова писта“, завърши Попов с оптимизъм.

