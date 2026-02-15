Алберт Попов стартира с №18 в Италия

Звездата на родните алпийски ски - Алберт Попов, ще стартира с №18 в слалома на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина утре (16 февруари).

Българинът ще участва единствено в коронната си дисциплина в Италия. През 2022 г. в Пекин Попов завърши девети в слалома и 17-и в гигантския слалом.

Друг национал - Калин Златков, който направи олимпийския си дебют вчера с 37-мо място в гигантския слалом, ще се спусне под №40.

Първият манш на писта "Стелвио" в Бормио започва в 11 ч., а вторият е насрочен за 14:30 ч. Общо 96 алпийци са записани за участие.

До момента България има два медала на Зимните олимпийски игри - бронз на сноубордиста Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом и също бронз на биатлонистката Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км.

Програмата

Понеделник, 16 февруари

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/мъже – АЛБЕРТ ПОПОВ, КАЛИН ЗЛАТКОВ

Вторник, 17 февруари

15:25 – Биатлон, щафета 4х7.5 км/мъже – БЪЛГАРИЯ

19:45 – Фигурно пързаляне, кратка програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН

Сряда, 18 февруари

10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН

15:40 – Биатлон, щафета 4х6 км/жени – БЪЛГАРИЯ

Снимка: БГНЕС

Четвъртък, 19 февруари

20:00 – Фигурно пързаляне, волна програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН

Петък, 20 февруари

15:10 – Биатлон, масов старт 15 км/мъже

Събота, 21 февруари

12:00 – Ски бягане, 50 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ

15:10 – Биатлон, масов старт 12.5 км/жени

Неделя, 22 февруари

21:30 – Церемония по закриването на Олимпийските игри