Алберт Попов стартира с №18 в Италия

Звездата на родните алпийски ски - Алберт Попов, ще стартира с №18 в слалома на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина утре (16 февруари).
Българинът ще участва единствено в коронната си дисциплина в Италия. През 2022 г. в Пекин Попов завърши девети в слалома и 17-и в гигантския слалом.
Друг национал - Калин Златков, който направи олимпийския си дебют вчера с 37-мо място в гигантския слалом, ще се спусне под №40.
Първият манш на писта "Стелвио" в Бормио започва в 11 ч., а вторият е насрочен за 14:30 ч. Общо 96 алпийци са записани за участие.
До момента България има два медала на Зимните олимпийски игри - бронз на сноубордиста Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом и също бронз на биатлонистката Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км.
Понеделник, 16 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/мъже – АЛБЕРТ ПОПОВ, КАЛИН ЗЛАТКОВ
Вторник, 17 февруари
15:25 – Биатлон, щафета 4х7.5 км/мъже – БЪЛГАРИЯ
19:45 – Фигурно пързаляне, кратка програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН
Сряда, 18 февруари
10:55/14:25 – Ски алпийски дисциплини, слалом/жени – АНИНА ЦУРБРИГЕН
15:40 – Биатлон, щафета 4х6 км/жени – БЪЛГАРИЯ
Четвъртък, 19 февруари
20:00 – Фигурно пързаляне, волна програма/жени – АЛЕКСАНДРА ФЕЙГИН
Петък, 20 февруари
15:10 – Биатлон, масов старт 15 км/мъже
Събота, 21 февруари
12:00 – Ски бягане, 50 км/мъже – ДАНИЕЛ ПЕШКОВ, МАРИО МАТИКАНОВ
15:10 – Биатлон, масов старт 12.5 км/жени
Неделя, 22 февруари
21:30 – Церемония по закриването на Олимпийските игри