bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

„Нямах стол на масата“: Книгата, която унищожи най-съвършения дует в света

Адът зад медалите

„Нямах стол на масата“: Книгата, която унищожи най-съвършения дует в света

Това не е сценарий за филм. Това е реалността зад най-лъскавия дует в световното фигурно пързаляне. Най-големият скандал на годината разтърси спорта до основи, след като Габриела Пападакис разруши мита за „перфектния“ си тандем с Гийом Сизерон.

В продължение на години танците на лед имаха едно лице, едно име, един идеал. Габриела Пападакис и Гийом – непобедимият френски дует, символ на хармония, доверие и изящество. На леда – магия. Зад кулисите – кошмар.

В началото на януари 2026 г. Пападакис направи ход, който промени всичко. Тя публикува автобиографията си „За да не изчезна“ – книга, която къса жива плът от образа на елитния спорт. Оказва се, че зад усмивките и медалите се е криел свят на многократно насилие, аборт и партньор, който вместо опора се е превърнал в източник на страх.

Книгата, която взриви тишината

Franceinfo публикува откъси и вътрешна информация от автобиографията, а в същото време Гийом Сизерон изпревари удара, давайки интервю за L'ÉQUIPE.

Трагедия на пътя: камион уби фигуристка

270 страници, 29 глави, разказ в хронологичен ред. Някои имена в книгата са променени, вероятно по юридически съвет.

Габриела започва с детски спомени. Майка ѝ я запознава с фигурното пързаляне: тя израства на пързалката, където майка ѝ е треньор. Трудните им отношения оформят живота на фигуристката в продължение на много години.

„Имам много силна и авторитарна майка. Тя знае какво иска и как да го получи – от себе си и от другите. Бързо се ядосва и рядко плаче.

В 5 сутринта ме събужда за пързалката, закуската ми е сандвич в колата и постоянно, безкрайно ми е студено.

Нямам никакъв социален живот: освен пързалката, посещавам музикално училище, така че всяка минута е разписана. Училище, цигулка, лед. Ако нямам състезание, има концерт.

С майка ми станахме истински врагове. Тя си мислеше, че строгостта ѝ ще ме спаси от самоунищожение."

След един спор с майка си („Задушавах се от натиска ѝ“), Габриела се събужда в болница, след като се е нагълтала с хапчета. За първи тъп говори с терапевт.

„Бях на 16 и не знаех как да му го обясня: надявах се, че това ще ми даде почивка и почивка – нещо, което ми липсваше в живота ми.“

Славата

"Извън пързалката, аз и Гийом бяхме винаги заедно: часове в една и съща кола, пътувайки по състезания, рисувайки, забавлявайки се, гледайки YouTube. Понякога прекарвах уикендите в дома му."

Пападакис и Сизерон започнаха да печелят почти всяко състезание, в което участват. Но какво се крие зад успехите?

„Нямах стол на масата, когато обсъждахме програмите“, пише фигуристката. Страхът не е бил метафора. Мисълта да остане сама с партньора си я е ужасявала. Студенината му „смразяваше кръвта ми“.

Тя е живяла в капан – между избухливата си майка, първия треньор на дуото, и Гийом, който „понякога се нахвърляше върху нея“. Постепенно съмнението се превръща в убеждение. Разрушително и окончателно: „Не съм много добра фигуристка.“ И още по-страшното: без него тя е нищо.

Насилие, което не остава в миналото

Пападакис разкрива травми, които я преследват още от юношеството и бележат не само кариерата ѝ, но и идентичността ѝ като човек.

Две изнасилвания. Две преживявания, които разбиват усещането ѝ за сигурност и доверие към света. Едното – в Лион. Според нея, извършено от треньор, който и до днес работи в спорта.

Последиците са жестоки: постоянен страх, сринато самочувствие, усещане за безпомощност – и всичко това допълнително усилено от токсичната среда на елитния спорт, където резултатът е по-важен от човека.

Аборт насред световно първенство

През 2019 г., по време на световното първенство в Сайтама, Япония, Габриела преживява още една трагедия – аборт насред състезания, под нечовешки натиск, далеч от близки, в състояние на пълно изтощение.

Думите, които убиха дуета

След олимпийското злато в Пекин двамата обсъждат бъдещето си. Тогава идва повратният момент. Габриела споделя намерението си да подаде жалба срещу един от насилниците си от миналото.

Първата шампионка на Украйна е на дъното: продава дом и вещи

"Ако направиш това, вече няма да искам да се състезавам с теб", отвръща Гийом. Вече е ясно, че бъдеще за двамата няма.

Защитата на Сизерон

Гийом Сизерон не изчаква излизането на книгата. В интервю за L'ÉQUIPEтой признава, че е поел твърде много отговорности и е бил взискателен. Но не вижда в това вина – а грижа.

Според него Габриела е била крехка, а той „достатъчно силен и за двамата“, поемайки бремето вместо нея. Здравето ѝ, твърди той, винаги е било негов приоритет.

След публикуването на откъсите, чрез адвокатите си, Сизерон обвинява Пападакис и издателството в клевета и разпространение на „невярна информация“. Той отрича обвиненията и е „шокиран“ от жалбата, съобщава Franceinfo.

Очаквано - едни застават зад Габриела и виждат в историята ѝ оголената истина за нарцисизъм и жажда за слава. Други я обвиняват в „късно хленчене“.

Днес Пападакис работи като телевизионен консултант. Сизерон, след тригодишна пауза, се готви за олимпийските игри в Милано с Лоранс Фурние-Бодри.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Синът на шампионите: Олимпиада в памет на мама и татко (ВИДЕО)
Тагове:

франция лед зад кулисите фигурно пързаляне олимпийски игри изнасилване аборт кошмар Габриела Пападакис МиланоКортина книга скандал Гийом Сизерон LQUIPE

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Везенков и Олимпиакос не показаха милост насред Белград (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос не показаха милост насред Белград (ВИДЕО)
Левски представи бягащия от

Левски представи бягащия от "Колежа" Око-Флекс (ВИДЕО)
Драма с Джокович преди Australian Open

Драма с Джокович преди Australian Open
Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Последни новини

Тежък жребий за Григор: Циципас и Джокович дебнат

Тежък жребий за Григор: Циципас и Джокович дебнат
Слабак от втора дивизия шокира Реал Мадрид

Слабак от втора дивизия шокира Реал Мадрид
Драма с Джокович преди Australian Open

Драма с Джокович преди Australian Open
Везенков и Олимпиакос не показаха милост насред Белград (ВИДЕО)

Везенков и Олимпиакос не показаха милост насред Белград (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV