„Нямах стол на масата“: Книгата, която унищожи най-съвършения дует в света

Това не е сценарий за филм. Това е реалността зад най-лъскавия дует в световното фигурно пързаляне. Най-големият скандал на годината разтърси спорта до основи, след като Габриела Пападакис разруши мита за „перфектния“ си тандем с Гийом Сизерон.

В продължение на години танците на лед имаха едно лице, едно име, един идеал. Габриела Пападакис и Гийом – непобедимият френски дует, символ на хармония, доверие и изящество. На леда – магия. Зад кулисите – кошмар.

В началото на януари 2026 г. Пападакис направи ход, който промени всичко. Тя публикува автобиографията си „За да не изчезна“ – книга, която къса жива плът от образа на елитния спорт. Оказва се, че зад усмивките и медалите се е криел свят на многократно насилие, аборт и партньор, който вместо опора се е превърнал в източник на страх.

Книгата, която взриви тишината

Franceinfo публикува откъси и вътрешна информация от автобиографията, а в същото време Гийом Сизерон изпревари удара, давайки интервю за L'ÉQUIPE.

270 страници, 29 глави, разказ в хронологичен ред. Някои имена в книгата са променени, вероятно по юридически съвет.

Габриела започва с детски спомени. Майка ѝ я запознава с фигурното пързаляне: тя израства на пързалката, където майка ѝ е треньор. Трудните им отношения оформят живота на фигуристката в продължение на много години.

„Имам много силна и авторитарна майка. Тя знае какво иска и как да го получи – от себе си и от другите. Бързо се ядосва и рядко плаче.

В 5 сутринта ме събужда за пързалката, закуската ми е сандвич в колата и постоянно, безкрайно ми е студено.

Нямам никакъв социален живот: освен пързалката, посещавам музикално училище, така че всяка минута е разписана. Училище, цигулка, лед. Ако нямам състезание, има концерт.

С майка ми станахме истински врагове. Тя си мислеше, че строгостта ѝ ще ме спаси от самоунищожение."

След един спор с майка си („Задушавах се от натиска ѝ“), Габриела се събужда в болница, след като се е нагълтала с хапчета. За първи тъп говори с терапевт.

„Бях на 16 и не знаех как да му го обясня: надявах се, че това ще ми даде почивка и почивка – нещо, което ми липсваше в живота ми.“

Славата

"Извън пързалката, аз и Гийом бяхме винаги заедно: часове в една и съща кола, пътувайки по състезания, рисувайки, забавлявайки се, гледайки YouTube. Понякога прекарвах уикендите в дома му."

Пападакис и Сизерон започнаха да печелят почти всяко състезание, в което участват. Но какво се крие зад успехите?

„Нямах стол на масата, когато обсъждахме програмите“, пише фигуристката. Страхът не е бил метафора. Мисълта да остане сама с партньора си я е ужасявала. Студенината му „смразяваше кръвта ми“.

Тя е живяла в капан – между избухливата си майка, първия треньор на дуото, и Гийом, който „понякога се нахвърляше върху нея“. Постепенно съмнението се превръща в убеждение. Разрушително и окончателно: „Не съм много добра фигуристка.“ И още по-страшното: без него тя е нищо.

Насилие, което не остава в миналото

Пападакис разкрива травми, които я преследват още от юношеството и бележат не само кариерата ѝ, но и идентичността ѝ като човек.

Две изнасилвания. Две преживявания, които разбиват усещането ѝ за сигурност и доверие към света. Едното – в Лион. Според нея, извършено от треньор, който и до днес работи в спорта.

Последиците са жестоки: постоянен страх, сринато самочувствие, усещане за безпомощност – и всичко това допълнително усилено от токсичната среда на елитния спорт, където резултатът е по-важен от човека.

Аборт насред световно първенство

През 2019 г., по време на световното първенство в Сайтама, Япония, Габриела преживява още една трагедия – аборт насред състезания, под нечовешки натиск, далеч от близки, в състояние на пълно изтощение.

Думите, които убиха дуета

След олимпийското злато в Пекин двамата обсъждат бъдещето си. Тогава идва повратният момент. Габриела споделя намерението си да подаде жалба срещу един от насилниците си от миналото.

"Ако направиш това, вече няма да искам да се състезавам с теб", отвръща Гийом. Вече е ясно, че бъдеще за двамата няма.

Защитата на Сизерон

Гийом Сизерон не изчаква излизането на книгата. В интервю за L'ÉQUIPEтой признава, че е поел твърде много отговорности и е бил взискателен. Но не вижда в това вина – а грижа.

Според него Габриела е била крехка, а той „достатъчно силен и за двамата“, поемайки бремето вместо нея. Здравето ѝ, твърди той, винаги е било негов приоритет.

След публикуването на откъсите, чрез адвокатите си, Сизерон обвинява Пападакис и издателството в клевета и разпространение на „невярна информация“. Той отрича обвиненията и е „шокиран“ от жалбата, съобщава Franceinfo.

Очаквано - едни застават зад Габриела и виждат в историята ѝ оголената истина за нарцисизъм и жажда за слава. Други я обвиняват в „късно хленчене“.

Днес Пападакис работи като телевизионен консултант. Сизерон, след тригодишна пауза, се готви за олимпийските игри в Милано с Лоранс Фурние-Бодри.

