Ангел Русев преди световното: Медалът е мечта, но ще рискувам (ВИДЕО)

Петкратният европейски шампион в кат. до 55 кг Ангел Русев тръгна без големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Подготовката му е била нарушена от травма.

"Избързах с подготовките, с болките и започнах такава подготовка, че нищо не направих на самия лагер в началото. След това в Сливен личния ми треньор го нямаше до мен, Радослав Атанасов, тренираше ме Пламен Братойчев и всеки втори ме тренираше и малко или много се обърках. Дойдох тука в София. Благодарение на Живко Николов докарах някакви резултати в момента за световно първенство, но моите резултати гледам да се реален - 8-о - 12-о място", призна пред камерата на bTV Русев.

"Тези резултати в Бундеслигата не ми стигат"

"В момента по-скоро медалът е мечта. Мечта е да се добера до медал, но ще опитам, но ще рискувам. Знаеш, аз никога не се давам, до край ще се боря, ако взема медал, взема, ако не, догодина на европейското ще се видим. Не мога да си го обясня, но от четири месеца сме на лагер и нямаме добре подготовка.

Снимка: Lap.bg

Не се чувствам напълно подготвен за състезание, не за световно първенство. Тези резултати в Бундеслигата не ми стигат, камо ли за световно първенство", каза още тежкоатлетът от Русе.

"Проблемът не е в рамото, а във врата, но не можем да открием какъв е"

"Нещата не вървят просто в момента, но рано или късно ще тръгнат. Прибирам се в Русе, ще тренирам там много повече, ще дам всичко от себе си на европейското първенство, което предстои. Възстанових се бързо от операцията – един месец ми трябваше. Нали, не както ми казаха едни месец, но на мен ми беше достатъчно. Започнах тренировки, ходих на физиотерапия, но сега имам много болки от два месеца. Проблемът не е в рамото, а във врата, но не можем да открием какъв е", разясни Русев, който ще атакува догодина шеста европейска титла.

Снимка: Lap.bg

Какво предизвикателство има между него и братовчед му Радослав Росенов - чуйте във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK