bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ангел Русев преди световното: Медалът е мечта, но ще рискувам (ВИДЕО)

От четири месеца сме на лагер, но нямаме добре подготовка, призна петкратният европейски шампион

Ангел Русев преди световното: Медалът е мечта, но ще рискувам (ВИДЕО)
Lap.bg

Петкратният европейски шампион в кат. до 55 кг Ангел Русев тръгна без големи очаквания към предстоящото световно първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Подготовката му е била нарушена от травма.

"Избързах с подготовките, с болките и започнах такава подготовка, че нищо не направих на самия лагер в началото. След това в Сливен личния ми треньор го нямаше до мен, Радослав Атанасов, тренираше ме Пламен Братойчев и всеки втори ме тренираше и малко или много се обърках. Дойдох тука в София. Благодарение на Живко Николов докарах някакви резултати в момента за световно първенство, но моите резултати гледам да се реален - 8-о - 12-о място", призна пред камерата на bTV Русев.

"Тези резултати в Бундеслигата не ми стигат"

"В момента по-скоро медалът е мечта. Мечта е да се добера до медал, но ще опитам, но ще рискувам. Знаеш, аз никога не се давам, до край ще се боря, ако взема медал, взема, ако не, догодина на европейското ще се видим. Не мога да си го обясня, но от четири месеца сме на лагер и нямаме добре подготовка.

Снимка: Lap.bg

Не се чувствам напълно подготвен за състезание, не за световно първенство. Тези резултати в Бундеслигата не ми стигат, камо ли за световно първенство", каза още тежкоатлетът от Русе.

Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)

"Проблемът не е в рамото, а във врата, но не можем да открием какъв е"

"Нещата не вървят просто в момента, но рано или късно ще тръгнат. Прибирам се в Русе, ще тренирам там много повече, ще дам всичко от себе си на европейското първенство, което предстои. Възстанових се бързо от операцията – един месец ми трябваше. Нали, не както ми казаха едни месец, но на мен ми беше достатъчно. Започнах тренировки, ходих на физиотерапия, но сега имам много болки от два месеца. Проблемът не е в рамото, а във врата, но не можем да открием какъв е", разясни Русев, който ще атакува догодина шеста европейска титла.

Снимка: Lap.bg

Какво предизвикателство има между него и братовчед му Радослав Росенов - чуйте във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Русия скърби! Почина най-силният човек на планетата
Тагове:

световно първенство риск титла контузия вдигане на тежести медали болки ангел русев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Каква премия ще получат волейболистите ни?

Каква премия ще получат волейболистите ни?
Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)
Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Последни новини

Каква премия ще получат волейболистите ни?

Каква премия ще получат волейболистите ни?
Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато
Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!

Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV