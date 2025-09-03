Бедното момче от Шишманци, което взе олимпийски медал на 18 (ВИДЕО)

В днешния ни материал в поредицата „45 години шампиони“, посветена на олимпийските игри в Москва, ще си спомним за едно от най-сърцатите момчета в българските щанги: Минчо Пашов.

Селското момче, което повярва, че може да бъде шампион!

Чували ли сте за Шишманци? Това село в Горнотракийската низина, сгушено в близост до Пловдив, ражда едно от знаковите лица на българския спорт през 80-те години. Син на строителя Георги и работеща в ТКЗС, в краварник – Мария, Минчо Пашов е едно от тези момчета, в които се вижда светлина в очите. Светлина на мечтата да постигне нещо голямо!

Борецът, който прегърна железния лост

На 11 години е моментът, в който Минчо Пашов се запознава с един различен за него спорт – вдигане на тежести. Преди това обаче стартира с… борба. Когато е ученик, идва преподавател от Спортното училище в Пловдив, който избира деца, които имат талант в спорта.

„Не бях се ориентирал за спорт, но обичах да бягам, да скачам, бях наистина бърз! Не бях от високите или едрите деца, затова ме избраха за борбата“, разказва в интервю Минчо Пашов.

Съдбовна среща

Легендата в треньоския занаят в щангите – Ганчо Карушков, вижда потенциала в малкия Минчо и бързо го убеждава да смени спорта – да пробва с вдигане на тежести. С дървени щанги и упражнения, с пръчка като точилка, с която да тренира и с огромно желание, бързо става ясно едно – бъдещето е светло пред този талант от Шишманци.

Снимка: bTV

На олимпийски игри в последния момент

Едва на 18, Минчо Пашов получава невероятната възможност да атакува олимпийско отличие. Пътят към Москва обаче е крайно изненадващ и… непредвиден. През април 1980 г. младият щангист разбива конкуренцията на световното първенство за младежи в Канада. Подобрява 3 световни рекорда за подрастващи, атакува и върховото постижение при мъжете в изтласкването на легендата Янко Русев. Всичко това е достатъчен атестат още на летището да бъде посрещнат от Нораир Нурикян с думите: „Утре сутрин си на Дианабад с националния отбор!“

Медал в жестока конкуренция

Минчо Пашов печели бронзово отличие в свирепата битка на олимпийските игри в Москва. В кат. до 67,5 кг триумфът е двоен – Янко Русев грабва златния медал, а с бронз остава Пашов.

През кариерата си Минчо неколкократно е чувал от Абаджиев думите: „За теб е рано, има време!“, когато става въпрос за битката с Янко Русев за златните отличия. Затова и в кариерата на Пашов остават също 4 медала от световно, 3 от които сребърни, и 2 втори места на европейско първенство.

Снимка: bTV

Най-великото състезание в щангите

Една от най-великите битки за златен медал в този спорт е през 1972 г. В Любляна в дуела в кат. до 75 кг са подобрени 4 световни рекорда. Янко все пак надделява. Битката е и във всяка тренировка, където двете легенди на българските щанги са подиум до подиум.

Далеч от щангите след края на кариерата

Минчо Пашов умишлено решава повече да не бъде близо до спорта, дал му уважение и слава у нас. Отхвърля неколкократно оферти от чужди страни, на които да бъде главен треньор след 2000 г. Единственото нещо, което го връща в залата са… двамата му сина.

Ново поколение Пашови в щангите

Наследниците на бронзовия медалист от Москва – Мартин и Георги. Минчо Пашов им помага да изчистят техниката си, помага и показва тънкостите на този спорт. Мартин има срещу името си участие на европейско първенство за младежи, като между 2003-а и 2005 г. дори влиза в състава на мъжкия национален отбор. В кат. до 94 кг среща конкуренцията на бъдещия олимпийски шампион – Милен Добрев.

Снимка: bTV

Да си роден на една и съща дата със съпругата си

Ако трябва да вярваме на нумерологията, то определено няма случайни неща в семейство Пашови. 7 ноември е бил специална дата, след като и съпругата му – Илиана, също е родена тогава, но няколко години по-късно.

Полицай с олимпийски медал

След края на кариерата си Минчо Пашов работи в системата на МВР, като стига до мястото на началник на МВР – Съединение, а впоследствие е с чин подполковник в Пловдив.

Снимка: bTV

Уважение към легендата

Минчо Пашов напуска този свят на 15 ноември 2019 г., едва на 58. Пътят на шампиона обаче не е забравен! По повод 60-ата годишнина от рождения му ден, на площада в родното му село е издигната паметна плоча. Същата година посмъртно става почетен гражданин на Раковски, а улицата, където е израснал в Шишманци, носи неговото име.

Снимка: bTV

Минчо Пашов остава в историята на българския спорт с нещо, което е все по-голяма ценност и рядкост. И това разкрива единият му син – Мартин. Честността. Защото достойнството е онази невидима кост, която държи гръбнака изправен. А Минчо Пашов я притежаваше.

Поклон пред щангиста, но и човека, който тръгна от малкото село Шишманци и стигна до върховете на тежката атлетика!

