Русия скърби! Почина най-силният човек на планетата

Скръбна вест покоси Русия. Един от най-легендарните щангисти - Андрей Чемеркин, е починал на 53 години, потвърдиха от Руската федерация по вдигане на тежести.

Причината за смъртта не се споменава, но според местните медии той е загубил живота си вследствие на кръвен съсирек.

"Най-силният човек на планетата"

"Човек на епохата, легендарен човек. Руската федерация по вдигане на тежести изказва искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Андрей Иванович Чемеркин. Скърбим с вас", написаха от Федерацията.

Снимка: SE

Чемеркин е роден през 1972 г. в Солнечнодолск. Започва активно да се занимава със спорт на 14-годишна възраст. В началото харесва леката атлетика, след това се интересува от футбол. По-късно окончателно решава, че неговият избор е вдигането на тежести.

През 1996 г. 24-годишният тежкоатлет става заслужил майстор на спорта на Русия. Същата година той става олимпийски шампион на Игрите в Атланта, вдигайки 260 кг. Четири години по-късно в Сидни той взима бронзов медал.

Щангистът има четири златни, един сребърен и два бронзови медала от световно първенство и два златни и два сребърни медала от европейско първенство. Освен това Чемеркин е 8-кратен световен рекордьор във вдигането на тежести. В родната си страна е наричан "най-силният човек на планетата".

През 1997 г. е награден с Орден за храброст и е признат за Спортист на годината в Русия. Професионалната му кариера приключва през 2004 г.