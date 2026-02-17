Ангелите на Линдзи: Защо от Вон не се отделя експерт по козметични процедури?

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ванеса Чела е неотлъчно до легендата на алпийските ски

Линдзи Вон ще се справи! На 41 години тя трябва само да се пребори с раздробения си ляв крак, който се счупи по време на спускането ѝ на олимпийските игри в Милано/Кортина!

Американската легенда не успя да се представи по желания начин на най-авторитетния спортен форум, от който спечели злато през 2010 г. Но пък още веднъж показа шампионската си смелост и манталитет. Все пак тя реши да се спусне със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак.

Вон претърпя 4 операции преди да излети за САЩ, а плътно до нея бяха най-близките ѝ. Сред тях е и Ванеса Чела - специалист по козметични процедури.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

Суета или още нещо?

Всъщност Линдзи Вон не държи на присъствието на Чела заради красотата си, въпреки че това е огромен бонус за всяка дама, която е в нейното състояние. 

Ванеса е най-добрата ѝ приятелка от години! Повече от 20!

Тя дори има водеща роля във фондацията на скиорката и е част от борда на директорите

Чела и Вон са доказали дружбата си. Ванеса бе до скиорката по време на предишните олимпийски игри, на които участва - в ПьонгЧанг през 2018 г. Тогава американката спечели бронз в спускането. 

Навсякъде с Ванеса 

Чела отскоро се е захванала с представителство на апарат за козметични процедури, но дори тези нейни ангажименти остават на заден план, когато на пистата е приятелката ѝ. 

В Италия приятелката на Линдзи е с цялото си семейство - съпругът ѝ и двете ѝ деца.

Често Чела придружава Вон на различни медийни събития, като например галавечерта на един от спонсорите ѝ през 2025 г., наградите на ESPN преди 10 години, както и пътувания по женски в различни точки на света. 

Освен Ванеса, около Вон са сестрите ѝ Карин и Лаура и актрисата Маришка Харгитай.

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Специалния срещу

След 4 операции: Линдзи Вон излетя за САЩ

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

Днес на Игрите: Да се докоснем до красотата на Александра Фейгин

Специалния срещу

Олимпийска шампионка си показа бельото за $1 милион

