Антъни Иванов ексклузивно пред bTV: Ще изкарам повече пари от години работа в България (ВИДЕО)

След години борба срещу допинга, един от най-добрите ни плувци в последните години - Антъни Иванов, шокира с решението си да се включи в Enhanced Games – международни игри, където участниците могат да използват средства за подобряване на представянето си, без това да е задължително.

Игрите ще се проведат от 21 до 24 май в Лас Вегас.

В ексклузивно интервю за bTV Иванов разкрива всички детайли за условията, федерацията и своята мотивация.

Снимка: Instagram

"Тук е моментът да кажа, че със сигурност няма да говоря с никой друг журналист, понеже мисля, че коментарът тук ще бъде достатъчен. И второ искам да кажа, че за разлика от това какво е мнението на хората, всъщност Enhanced Games не са допингирани игри, а са игри, в които могат да се използват неща за подобряване на постиженията, но това не е задължително. Това е за хората да направят избора сами и да решат дали са готови да поемат този риск. Дали ще го поема аз или не е със сигурност мое решение и дали ще го направя или не, не съм решил все още. Така че и да реша, и да не реша, със сигурност няма да го обявявам, ще се разбере в края на май месец.

Истина или лъжа?

Но във всички случаи хората, които твърдят, че е имало нещо свързано с това преди, ще разберат на 24 май дали наистина е било така. Ако съм използвал нещо по време на подготовката, тогава вече може да бъдете сигурни. Интересното ще бъде ако видите голямо подобрение на резултата тогава. Вече ще трябва да се замислите дали всички неща, които съм казвал през годините, не са наистина верни. Игрите ще бъдат от 21 до 24 май в Лас Вегас“, категоричен е пред bTV Антъни Иванов. Той и всички останали спортисти тренират в Абу Даби.

Снимка: Lap.bg

Проектът на трима американски милиардери дава възможност на спортистите да се състезават и използват забранени вещества и препарати от Световната антидопингова агенция. В тазгодишното издание ще се впуснат 50 участници в три спорта: плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Сред тях е и Антъни Иванов. Плувецът ни е със спрени състезателни права до 2027-а година, но може да се включи в Enhanced games.

Как е стигнал до това решение?

„Направих няколко коментара по случай на Игрите, в които отбелязах, че цялото това нещо е направено със смисъл спортът да бъде развит напред. И при положение, че така или иначе на всички ни е ясно, че по време на олимпийски игри много от хората ползват забранени вещества и се състезават срещу хора като нас, българите, които нямат особена техника, нямат особени такива неща и не могат да си позволят такива неща. Състезаваме се голи срещу тях... Не виждам как един човек може да подкрепя българи да ходят на олимпиада да се състезават срещу американци при положение, че това е абсолютно нечестно състезание.

Защото много добре знаете, че условията там и условията при нас не са еднакви. Докато условията в тези Игри тук са абсолютно еднакви за всички. Всеки има собствен избор какво иска да направи, всеки има собствен избор как иска да тренира, всеки има собствен избор как иска да се състезава и върху какво да наблегне.

Снимка: Lap.bg

Нещо, което не го е имало досега никъде. Такава равнопоставеност не е имала досега в спорт, според мен. И за това аз подкрепих идеята, треньорът на организацията се свързва с мен, след което говорих с по-високопоставени хора, договорих условията с тях и когато стигнах до момент, в който ми хареса предложението, реших, че е достатъчно за да приема и да бъда част от цялото това нещо, при положение, че в нашата федерация и БОК продължава да се прави гавра с абсолютно всички български спортисти. Удължиха моето наказание до края на 2027 г., вече не знам колко пъти ми го удължаваха без причина.“

Какво се изисква от него?

„С риск да обидя много хора, със сигурност за 10 месеца тук ще изкарам много повече средства, отколкото съм изкарал за всичките ми години в национален отбор на България. Даже не искам да сравнявам колко пъти повече ще бъде, защото е изключително грозно, знаейки бюджета, който са имали последните години и как хората молеха за по 1500 лева заплата, която не им беше давана, което е най-грозното. Но от мен се изисква да тренирам сериозно, да съм на време за абсолютно всички задължителни занимания - било то тренировка, фитнес, масаж, каквото и да е друго", споделя Иванов.

Наградният фонд е в пъти по-голям от този в олимпийските дисциплини на трите спорта. Организаторите осигуряват по 250 000 долара на всеки победител, както и възможност да спечелят чек за 1 милион долара при подобряване на световен рекорд.

Ще използва ли забранени вещества по време на Игрите?

„Не мисля, че мога да коментирам нещата, които са позволени да се използват в Игрите, но доколкото знам абсолютно нищо не е забранено. Това е цялата идея – списък на забранените вещества не съществува. Какви неща ще бъдат използвани, нямам право да коментирам. Знам какви ще бъдат, но наистина не мога да кажа, защото ще бъда санкциониран. Това е въпрос на конфиденциалност.“

Ще счупи ли световен рекорд?

"Бих се радвал да прочета такова заглавие. Но хората казваха, че съм допингиран, по време на нормалната ми кариера и никога не съм посягал към такива вещества. Точно заради това аз съм единственият, на когото не могат да изкарат проба, както изкараха на Владо Николов и Ивет Лалова. На мен не могат да ми изкарат такава проба, защото тя не съществува.“

Ще се върне ли някога към олимпийското плуване?

„Много се надявам. Ако мога да плувам до 40 години в тази организация, ще го направя, защото никога не съм имал по-добро отношение към себе си. Никога не съм работил с такива професионалисти. И това няма абсолютно нищо общо с това, което се опитват да го изкарат хората“, завършва пред bTV Иванов.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK