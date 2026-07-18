Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Аркада не спря Мартин Петков на ELITBET MAX FIGHT 66 (ВИДЕО) Шампионът постигна трудна 15-а поредна муай тай победа

Трудна 15-а поредна муай тай победа за Мартин Петков! Българският боец получи аркада в края на втория рунд, но победи с единодушно съдийско решение Бурак Пойраз в главния мач на ELITBET MAX FIGHT 66.

След кратко разучаване в първия рунд, Петков пласира мощно ляво кроше, което запрати Пойраз на пода. Турският ветеран обаче бързо се изправи и "върна услугата" с тежък десен прав, който разклати българина.

22-годишният представител на "Академия Антон Петров" остана стабилен на краката си и завърши рунда силно.

Шампионът издържа

Вторият рунд започна с високо темпо и ожесточени размени от средна дистанция. В средата на частта Петков бе притиснат в ъгъла, но демонстрира отлична защита и бързо си върна контрола. Въпреки това, в последните секунди Пойраз успя да отвори аркада между веждите на българина.

Кътмените свършиха отлична работа по лицето на Петков и битката продължи. Третият рунд беше война – безмилостни размени, Пойраз притискаше в търсене на обрат, но Петков показа сърце на шампион и издържа на всяка атака.