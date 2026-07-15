Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Време е за деветия нокаут! Мартин Петков гледа само към победата! (ВИДЕО) Гледайте бойната гала вечер пряко по bTV Action и на VOYO.BG на 18 юли

Още преди да е приключил първият рунд! На 29 май в Пловдив Мартин Петков вдигна на крака публиката в Пловдив, след като не даде шанс на Даниел Гецов.

А сега шампионът е устремен към пореден успех!

Зала "Младост" в Бургас ще посрещне 66-ото издание на ELITBET MAX FIGHT, а покрай брега на Черно море Петков ще преследва деветия си нокаут.

14 - 3 - 8

23-годишният боец от Годеч е възпитаник на „Академия Антон Петров" и като шампион на MAX FIGHT в категория до 70 кг по муай тай с ММА ръкавици защитава пояса си. Тази правилник е един от най-тежките в спорта. В Пловдив обаче Мартин показа, че му трябва не повече от един рунд, за да покаже кой властва на ринга.

Още преди да са изтекли първите 3 минути от общо 5 рунда Петков не просто приключи с Даниел Гецов - той записа 14-ата си победа и 8-ия си нокаут.

"Показах осем, за осем нокаута , надяваме се сега да имаме девети!"

Опонентът

В Бургас срещу Петков ще излезе роденият в близост до Измир шампион на Турция Бурак Пойраз, който е с професионален актив 31-6 (7 нокаута).

Макар че за турчина това е дебют на ринга на MAX FIGHT, е натрупал опит в школата от Rajadamnern World Series - елитната верига на легендарния стадион Раджадамнерн в Банкок, смятан за най-стария и свещен храм на муай тай.

Българинът не допуска подценяване, но и оценява важността на предизвикателството, което му предстои.

"Със сигурност много класен опонент, има умения на много високо ниво и съм много щастлив, че мога да се изправям срещу такива класни бойци", не крие вълнението си той.

https://www.instagram.com/p/DaLZjeMogKM/?igsh=MTU4NzVreW80MHlyNw==

Пример и вдъхновение за децата

Освен че се подготвя за поредната сериозна битка, Петков продължава да подготвя и следващите поколения бойци. А те гледат с плам и попиват всяко знание, изпитано в болка, пот и кръв.

"Това, че побеждавам и показвам добра игра на ринга, те се вдъхновяват от това, което им преподавам, не е празни приказки, което е най-важното, имат ми много доверие".

Гледайте ELITBET MAX FIGHT 66 пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG от 19:30 ч. на 18 юли.

https://www.instagram.com/p/DaTNt8kogc5/?igsh=MXY1b3BzdWFoOHZ0Mg==