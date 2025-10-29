bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бърни Екълстоун (95): Горд татко на дъщеря (70) и син (5)

Бившият шеф на Формула 1 говори открито за уникалната си семейна история

Бившият шеф на Форула 1 - Бърни Екълстоун - говори открито за изключителната динамика в личния си живот. На 95 години той е баща на 70-годишна дъщеря и 5-годишен син. Тази рядка житейска ситуация привлича вниманието върху една уникална семейна приказка.

Семейство Екълстоун

Екълстоун има четири деца от различни бракове. Първата му дъщеря Дебора е от Иви Бамфорд. Тамара (41) и Петра (36) са от Славица. С третата си съпруга Фабиана (49) имат син - Ейс (5).

След продажбата на Формула 1 на Liberty Media за 3.44 млрд паунда, Бърни има възможност да се съсредоточи върху семейството си. И не крие, че възрастовата разлика между най-голямото и най-малкото му дете го впечатлява.

"Гледаш най-голямото и най-малкото и осъзнаваш колко много неща са се случили между тях."

Баща на всички времена

В интервю за немското издание Bild Екълстоун описва сина си с много любов. "Ейс е прекрасно момче. Любопитен, интересува се от всичко."

Съпругата му Фабина допълва: "Работим като екип. Когато аз малко отпусна края, Бърни спокойно му обяснява, че не може да гледа телевизия половин час, преди да си напише домашното."

Тази семейна идилия обаче идва на фона на ситуацията с по-големите му деца, които вече имат свои професии, семейства, отговорности. За Екълстоун това означава едновременно да бъде баща и наставник в два изцяло различни етапа.

Живот след Формула 1

Продажбата на Формула 1 промени живота му. От автомобилните писти и бизнес битки то се ориентира към дома, семейството и едно по-спокойно всекидневие. Признава, че има само четири истински приятели. Трима от тях вече са покойници - Йохен Риндт, Макс Моузли и Ники Лауда. Единственият жив е Флавио Бриаторе.

