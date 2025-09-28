bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бербатов пита, Ружди Ружди отговаря (ВИДЕО)

Параатлетът се включи в “120 минути“ след шестата си световна титла

Димитър Бербатов пита, Ружди Ружди отговаря! Голмайстор №1 на българския национален отбор влезе в ролята на интервюиращ при гостуването си в "120 минути" по bTV.

Параатлетът Ружди се включи в предаването от далечна Индия, където спечели шестата си световна титла. В Ню Делхи той триумфира с рекорд от 12,94 м в кат. F55 (колички). Ружди тласна гюлето с 42 см повече от Небойша Джурич (Сърбия).

Запитан от Бербатов каква е следващата му цел, Ружди заяви, че ще преследва по-високи резултати, за да остане пред конкуренцията.

Снимка: FIVB

"Не успяхме да гледаме волейболния финал, но следяхме по Интернет. Много се радвам и аз, искам да поздравя националите. Това е много голям успех. Браво на тях!", сподели Ружди.

Снимка: Reuters

Отново над всички

"Тази поредна титла значи много, най-вече от гледна точка на това, че вече от 10 години Ружди поставя световни рекорди. Това за мен е висока оценка за добре свършена работа. Шеста световна титла, може да прозвучи нескромно, но не е малко.", каза треньорът на шампиона - Радостин Тодоров.

Ружди е най-титулуваният български параолимпиец - завоювал е 2 параолимпийски титли (Рио 2016 и Париж 2024). Той е и трикратен европейски шампион (Суонси 2014 и два пъти в Гросето 2016). Предишните му пет златни медала от световно първенство са от Доха 2015, Лондон 2017, Дубай 2019, Париж 2023 и Кобе 2024.

