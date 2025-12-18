БФЩанги: Андреев се е върнал в спорта, но не чрез нас

Федерацията по вдигане на тежести излезе с позиция по допинг скандала с Божидар Андреев.

От централата поясняват, че последната картотека на бронзовия олимпийски медалист е от 2024 г. Той е включен в системата за тестване (International testing pool) на 6 октомври 2025 г., с мейл, който не е изпращан от официалните канали за кореспонденция на БФВТ.

"Преди да бъдат възстановени спортните му права, Божидар Андреев подлежи на 6-месечен период, през който може да бъде тестван за допинг. След като мине този период, може да бъде картотекиран в БФВТ и да участва в първенствата, организирани от федерацията. Същото важи и за международните състезания.", се казва още в съобщението на федерацията.

Скандалът

Андреев е уличен в употреба на местеролон. Веществото се използва за повишаване на нивата на тестостерон и за засилване на мъжките полови характеристики. Често срещан е в медикаменти за подобряване на потентността.

Андреев, застрашен от 4-годишно наказание, има право да поиска отваряне на своята "Б" проба. В момента той е със спрени права и има възможност да обжалва решението. Ако не поиска отваряне на пробата, той се съгласява със становището за спиране на правата му.

"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", обясни пред bTV шампионът от село Тополчане.



Допинг и щанги

Последният български щангист уличен в употреба на забранени вещества е Дейвид Фишеров.

Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г.

Неговата проба бе 21-ата за родните щанги от олимпийските игри в Пекин през 2008 г. насам. Така Божидар Андреев е с 22-ра положителна допинг проба от тогава.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK