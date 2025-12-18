bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

БФЩанги: Андреев се е върнал в спорта, но не чрез нас

Централата излезе с позиция по допинг скандала

БФЩанги: Андреев се е върнал в спорта, но не чрез нас

Федерацията по вдигане на тежести излезе с позиция по допинг скандала с Божидар Андреев.

От централата поясняват, че последната картотека на бронзовия олимпийски медалист е от 2024 г. Той е включен в системата за тестване (International testing pool) на 6 октомври 2025 г., с мейл, който не е изпращан от официалните канали за кореспонденция на БФВТ.

"Преди да бъдат възстановени спортните му права, Божидар Андреев подлежи на 6-месечен период, през който може да бъде тестван за допинг. След като мине този период, може да бъде картотекиран в БФВТ и да участва в първенствата, организирани от федерацията. Същото важи и за международните състезания.", се казва още в съобщението на федерацията.

Скандалът

Андреев е уличен в употреба на местеролон. Веществото се използва за повишаване на нивата на тестостерон и за засилване на мъжките полови характеристики. Често срещан е в медикаменти за подобряване на потентността.

Андреев, застрашен от 4-годишно наказание, има право да поиска отваряне на своята "Б" проба. В момента той е със спрени права и има възможност да обжалва решението. Ако не поиска отваряне на пробата, той се съгласява със становището за спиране на правата му.

"Да, знаех, че съм приел това вещество. Това е след олимпиадата вече, след като спечелих медал и като приключих с щангите. Реших да създавам семейство и защото жена ми не можеше да забременее, реших да взема мерки. Взех това нещо, за да създам семейство. Успях и ми се роди една прекрасна дъщеря", обясни пред bTV шампионът от село Тополчане.

Допинг и щанги

Последният български щангист уличен в употреба на забранени вещества е Дейвид Фишеров.

Австриецът, който впоследствие придоби български паспорт, даде положителна проба за веществото тренболон (анаболен стероид) през март 2023 г. За нея обаче се разбра през април 2024 г.

Неговата проба бе 21-ата за родните щанги от олимпийските игри в Пекин през 2008 г. насам. Така Божидар Андреев е с 22-ра положителна допинг проба от тогава.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

скандал позиция проба вдигане на тежести щанги федерация картотека пояснения Божидар Андреев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той

ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той
Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)

Божидар Андреев пред bTV: Взех веществото, за да създам дете (ВИДЕО)

"Sport Republic" не иска Левски

Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Дерби след дерби на четвъртфиналите за Купата на България

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Никола Цолов: Нямам търпение да ми звъннат в 7:00 сутринта за Формула 1

Последни новини

Обратен завой: Руският шампион ще се бори за България (ВИДЕО)

Обратен завой: Руският шампион ще се бори за България (ВИДЕО)
Дълбоко огорчен българин: Скандалът набира скорост

Дълбоко огорчен българин: Скандалът набира скорост
ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той

ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той
Мърков за Боян Радев: Казах му, че сега аз ще го уча да ходи

Мърков за Боян Радев: Казах му, че сега аз ще го уча да ходи

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV