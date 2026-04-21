Бях малко момиче, 17 секунди промениха всичко (ВИДЕО)

Наградите на Световната спортна академия "Лауреус" - това е бляскава церемония с плеяда звезди. И признание за най-добрите през изминалата година.

Този път отличниците са от света на тениса. Големите призове в Мадрид обраха Арина Сабаленка и Карлос Алкарас.

Водещи на церемонията бяха сръбската тенис легенда Новак Джокович и олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу.

През 2025 година Алкарас спечели титлите в Откритото първенство на Франция и на САЩ, а номер 1 в света Сабаленка триумфира на турнира от Големия Шлем в Ню Йорк.

Незабравима нощ

"Да получа това признание от хора, които разбират спорта толкова дълбоко, го прави още по-значимо. Това е нощ, която никога няма да забравя, момент, който ще пазя в сърцето си завинаги", каза Карлос Алкарас.

"В момента треперя. За мен е истинска лудост, че името ми ще бъде до тези легенди, тези спортисти, които съм гледал, на които съм се възхищавала", добави Арина Сабаленка.

Френският Пари Сен Жермен беше обявен за отбор на годината на "Лауреус" след първата титла в Шампионската лига. Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис спечели наградата за "Пробив на годината", докато състезателят по голф Рори Макилрой беше отличен за "Завръщане на годината".

18-годишният нападател на Барселона и на националния отбор на Испания Ламин Ямал беше коронясан за млад спортист на годината. Наградата "Спортно вдъхновение" стана притежание на футболиста Тони Кроос от Германия.

Тогава не треперех толкова

Но ако трябва да посочим най-емоционалния момент - той без съмнение е свързан с Надя Команечи. Румънската икона на спортната гимнастика получи наградата за цялостен принос.

Признанието идва половин век след първата перфектна оценка 10,0 в историята и трите златни и по един сребърен и бронзов медали от Монреал 1976. Едва 14-годишната Команечи променя завинаги своя спорт.

"Когато се насочвах към смесената успоредка, не треперех чак толкова - заяви развълнуваната Надя, която получи наградата си от Симон Байлс и съпруга си Барт Конър. - Тогава бях просто едно малко момиче, което следваше своята страст. Онези 17 секунди промениха всичко."

Наградата "Лауреус" е учредена през 1999 година от международни фондации с участието на няколко генерални партньори - известни компании в света на бизнеса. На първия етап кандидатите се избират от спортните медии, след което се провежда гласуване сред 50-е членове на академията, които са известни в миналото спортисти.