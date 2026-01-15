"Богатир на богатирите": Трябва ли Карлос Насар да е №1 в България? (ВИДЕО)

Известни личности от спорта, музиката и телевизията коментираха за bTV кой заслужава престижната титла „Спортист на годината“ за 2025 г. – и името, което най-често прозвуча, е това на Карлос Насар.

„Карлос Насар неоспоримо трябва да бъде номер 1. Той затвърди световната и европейската си титла и задмина дори легенди като Наим Сюлейманоглу“, е мнението на Веселин Маринов. Певецът загадъчно допълни, че догодина титлата може да отиде при „един брат и една сестра“.

"Пожелавам му да устои на съблазните"

„Карлос Насар е богатир на богатирите. Но не бива да се подценяват и успехите на волейболния национален отбор, както и младият шампион, спечелил "Уимбълдън" и US Open при младежите“, каза пред камерата ни Вили Вуцов.

Снимка: bTV

„Карлос е истински гладиатор. Пожелавам му да устои на съблазните и на огромното напрежение“, допълни и шеф Ути Бъчваров.

„За мен спортист на годината е тенисистът Васко Младенов – аз му дадох първите уроци по пиано“, каза Развигор Попов.

Глас за Насар даде и бившият вратар - Славчо Тошев. „Карлос Насар е олимпийски и световен шампион, олимпийски рекордьор – най-силният мъж на планетата.“

Магия в третия метър

Ненчо Илчев открои волейболните ни герои: „Алекс и момчетата станаха втори в света и ни донесоха огромна радост. Единственият му недостатък е, че е прекалено висок – в киното нищо няма да видиш!“

Трайчо Георгиев, по известен като Трайчо Боксьора също подкрепи суперталанта от Червен бряг Насар не само с думи, но и с действие – като показа част от своя тренировка и пожела успех на шампиона.

