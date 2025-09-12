Болдирев остана на крачка от медал на световното (ВИДЕО)

Семион Болдирев остана на крачка от медал на световното първенство в Ливърпул (Англия).

19-годишният български боксьор - дебютант на шампионата, отпадна от фаворита Тийгън Стот в четвъртфиналите в кат. до 85 кг.

Представителят на домакините спечели с техничеки нокаут във втория рунд. В хода на двубоя той прати Болдирев в нокдаун още 3 пъти.

Така Болдирев - бронзов медалист от световно за младежи, не успя да донесе на страната ни трето отличие.

Снимка: www.bgboxing.org

Зрелището продължава

Такова вече осигури Радослав Росенов. От 21:45 ч. 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години ще се боксира с Габриел де Оливейра (Бразилия) в полуфинал в кат. до 60 кг.

Снимка: www.bgboxing.org

След Росенов в действие ще видим и Рами Киуан. Европейският шампион ще премери сили с местния любимец Калъм Мейкин в спор за място на финал при до 75-килограмовите.

Мачовете на Росенов и Киуан можете да гледате пряко по RING. Спортният канал на bTV Media Group излъчва всичко най-интересно от континенталния форум.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK