Божидар Саръбоюков: Тръгнах нагоре, откакто имам гадже (ВИДЕО)

Колко далеч може да скочи човек, който цял живот тренира и мечтае за върха? Божидар Саръбоюков показа отговора.
Младият български лекоатлет постави нов национален рекорд в скока на дължина – 8,45 метра – и оглави световната ранглиста за сезона. Това се случи на турнира в Белград, където той победи двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.
„Радвам се, че направих щастлив толкова много българи. Не съм очаквал 8,45 – това е една сбъдната мечта“, сподели Саръбоюков пред bTV в студиото на "Тази събота".
Божидар започва да тренира на 6 години и още тогава се откроява с бързина. „Девети-десети клас разбрах, че това ще бъде моят път. В началото беше шега, после осъзнах сериозността“, разказва шампионът.
Треньорът Димитър Карамфилов е неговият наставник, психолог и бащина фигура – всичко в едно.
„С треньора ми си говорехме, че трябва да рискувам повече. "Скачай сякаш си на тренировка", ми казва той. Понякога не усещах скока. Без риск мечтите не се сбъдват.“
След националния рекорд Божидар вече е №1 в света за сезона. Следващата му цел е световното първенство в зала в Полша на 22 март. Преди това ще участва на Балканиадата, както и на републиканското първенство.
Той насърчава и младите: „Децата да вярват в себе си, да не се отказват – усилието се отплаща.“
Божидар има приятелка, която го подкрепя и е плътно до него. Времето за любов зависи от „жената до теб“.
„Скачането е моят живот, но без подкрепа няма как да се стигне до върха. Балансът между тренировки и личен живот е важен. Тръгнах нагоре, откакто сме заедно. Дали е случайно или не - времето ще покаже. Днес ще празнувам“, каза още атлетът.
Чуйте още във видеото.