Брат за брата! Стоян Копривленски срещу корав молдовец в Токио (ВИДЕО)

В квалификационен турнир, гарантиращ място на финалите на K-1 World Max сериите

На 7 септември един от най-добрите кикбоксьори в света Стоян Копривленски, ще се качи на ринга в Япония. Поводът е квалификационен турнир, осигуряващ място на финалите на K-1 World Max сериите, където бургазлията ще защитава световната си титла от 2024 г.

Стоян ще се изправи срещу молдовския боец Денис Цапу, който има 16 успеха и 3 загуби. Победителят ще се класира за финалния турнир през ноември, където регламентът е изключително тежък три мача в една вечер. Миналата година той спечели световната титла в същата организация.

Любопитно е, че Цапу победи със съдийско решение през 2022 г. братът на Стоян Мартин Копривленски. Оттогава молдовецът се утвърди като една от големите звезди на бойната организация FEA.

Стоян Копривленски идва в отлична форма с две поредни победи в България, а мачът в Токио ще бъде третият му за 2025 г. 

В средата на юли Стоян Копривленски записа впечатляващ триумф в дългоочаквания мач от гала вечерта BRAVE 97 в Бургас! Родната кикбокс звезда зарадва публиката с победа с нокаут след коляно в лицето във втория рунд срещу Кубилай Тархан - трикратен световен и деветкратен шампион на Турция по муай тай.

Успехът бе 25-и за Копривленски в 34 мача. Той нанесе едва второ поражение на Тархан, който има 13 победи.

bTV подготви специални дигитални епизоди, посветени на Стоян Копривленски. Първите 5 може да гледате на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 6 ви очаква ТУК.

Епизод 7 ви очаква ТУК.

Епизод 8 ви очаква ТУК.

Епизод 9 ви очаква ТУК.

