Брат за брата! Стоян Копривленски срещу корав молдовец в Токио (ВИДЕО)

На 7 септември един от най-добрите кикбоксьори в света – Стоян Копривленски, ще се качи на ринга в Япония. Поводът е квалификационен турнир, осигуряващ място на финалите на K-1 World Max сериите, където бургазлията ще защитава световната си титла от 2024 г.

Стоян ще се изправи срещу молдовския боец Денис Цапу, който има 16 успеха и 3 загуби. Победителят ще се класира за финалния турнир през ноември, където регламентът е изключително тежък – три мача в една вечер. Миналата година той спечели световната титла в същата организация.

Любопитно е, че Цапу победи със съдийско решение през 2022 г. братът на Стоян – Мартин Копривленски. Оттогава молдовецът се утвърди като една от големите звезди на бойната организация FEA.

Стоян Копривленски идва в отлична форма с две поредни победи в България, а мачът в Токио ще бъде третият му за 2025 г.

В средата на юли Стоян Копривленски записа впечатляващ триумф в дългоочаквания мач от гала вечерта BRAVE 97 в Бургас! Родната кикбокс звезда зарадва публиката с победа с нокаут след коляно в лицето във втория рунд срещу Кубилай Тархан - трикратен световен и деветкратен шампион на Турция по муай тай.

Успехът бе 25-и за Копривленски в 34 мача. Той нанесе едва второ поражение на Тархан, който има 13 победи.

bTV подготви специални дигитални епизоди, посветени на Стоян Копривленски. Първите 5 може да гледате на онлайн платформата VOYO - ТУК.

Епизод 6 ви очаква ТУК. Епизод 7 ви очаква ТУК. Епизод 8 ви очаква ТУК. Епизод 9 ви очаква ТУК.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK