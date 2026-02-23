Брилянтна история за брилянтен отбор (СНИМКИ)

Финалът в хокей на лед В Милано/Кортина беше неописуем – сякаш само песен на Muse или Coldplay би могла да предаде величието му. Плавен, бърз, с темпото на Маклин Селебрини, всеки момент беше магия.

Снимка: БГНЕС

Две различни, но еднакво велики хокейни семейства – Ткачук и Хюз – се сляха за миг, а САЩ отново написаха легенда, преосмисляйки златото от 1980 г. Победата от 2026 г. потвърди: това е най-талантливият американски отбор в историята.

Снимка: БГНЕС

Мачът беше изпитание. Конър Хелебайк спасяваше епично, защитата покриваше всяка атака, нападението даваше глътка въздух. И все пак САЩ триумфираха - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). И двата отбора заслужаваха победата, но за американците това беше приказка, чакана 46 години. Капитан Матюс вдигна фланелката на Джони Годро, починал през август 2024 г.– момент, изпълнен с магия.

Това поколение, родено през 1995 г., вече променя хокея: носители на Купа „Стенли“, световни шампиони, снайперисти от световна класа.

Снимка: БГНЕС

Хюз, Ткачук, Матюс, Томпсън, Айхел, Ларкин, Болди, Хелебайк, Сандерсън – те върнаха златото у дома и поставиха нов стандарт за американския спорт.

Снимка: БГНЕС

Следващото поколение ще расте с тази победа – без да знае за 46-годишната пауза. Брилянтна история за брилянтен отбор. И – да – за брилянтна хокейна нация.