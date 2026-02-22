bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри

Вижте кой е №1 по медали в Милано/Кортина

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри
България изпраща вторите си най-успешни Зимни олимпийски игри като брой спечелени медали.

Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а националите направиха още четири класирания в Топ 10 в отделните дисциплини.

Със завоюваните два медала българските олимпийци се доближиха до най-доброто представяне на Зимни игри от Солт Лейк Сити 2002, когато родните атлети се качиха три пъти на подиума.

Екатерина Дафовска остава единствената олимпийска шампионка, след като триумфира в индивидуални старт на 15 км в биатлона в Нагано 1998.

Първия медал за България носи през 1980 г. Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 км. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

Евгения Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо 8 медала от Зимни игри - 1 златен, 2 сребърни и 5 бронзови.

Кой е №1 сега?

В Милано/Кортина д'Ампецо класирането по медали спечели Норвегия с рекордните 18 златни от общо 41 отличия. Скандинавската страна добави 12 сребърни и 11 бронзови медала от 116 дисциплини.

Така Норвегия е №1 за 11-и път, след 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 и 2022 г.

Втори са САЩ с 12-12-9 за общо 33 медала, а Топ 3 оформя Нидерландия с 10-7-3 за 20.

С двете си бронзови отличия България заема 28-а позиция.

