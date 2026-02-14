Бронзът беше само началото! Лора Христова стартира с №25 в спринта

Бронзовата олимпийска медалистка в индивидуалната дисциплина Лора Христова ще стартира с номер 25 в днешния спринт на 7.5 километра на Игрите в Милано/Кортина 2026.

22-годишната Христова ще потегли втора от четирите българки по трасето в Антхолц-Антерселва в 15:57.30 часа.

За нея това ще бъде първи старт след историческия медал, който затвърди възходящото ѝ представяне през сезона.

Снимка: bgnes

Преди нея от българките ще тръгне Мария Здравкова – с трети стартов номер в 15:46.30 часа.

Милена Тодорова, 14-а в дисциплината от последното световно първенство през 2025 г., започва участието си с 55-и номер в 16:12.30 часа, а последна от националките по трасето ще се пусне Валентина Димитрова – с 75-и номер в 16:22.30 часа.

Общо 91 състезателки са заявени за спринта, като първите 60 ще се класират за преследването на 10 километра в събота.