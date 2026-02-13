bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Татко, спечелих медал!“ – разговорът, който разплака цяла България (ВИДЕО)

Една бутилка Троянска сливова за олимпийските герои

Един разговор, който остава в историята. Разговор, в който един щастлив баща ще чуе своята успешна дъщеря след изпълнената цел: да спечели олимпийски медал. На близо 1400 километра от мястото, където една мечта се сбъдна – в Милано/Кортина, в Троян едно бащино сърце е изпълнено с гордост.

Един разговор, в който няма преструвки, няма излишни думи, но има емоция – от неподправената. Казват, че Балканът ражда хора. Но той ражда и шампиони – доказателството е биатлонистката Лора Христова.

А нейният баща – Христо, който неотлъчно я подкрепа. Във всеки момент, при всяко препятствие. Сега е време за усмивки, въздушни целувки към италианския град, както и за сълзи от Христо Христов. За първи път вижда сияещата усмивка на дъщеря си, която е с медал в ръце. „Време е да ти покажа медала, тежък и гравиран е!“, казва щастливата Лора.

Време за радост и сълзи от щастие Часове след историческия медал – троянската биатлонистка признава, че още не може да остане сама със себе си и да се зарадва на отличието: „Приятна умора. Ще гледам да си почивам за другите стартове. Аз още не съм имала възможност да си поплача на спокойствие. Видях клипче, където карам, тогава ми се насълзиха очите“, споделя бронзовата Лора Христова.

Най-голямата подкрепа в Милано за Лора Редом до Лора Христова – в състезанието е и една от нейните най-добри приятелки: Мария Здравкова, която все още е на пистата, когато разбира, че Лора е спечелила бронз: „Мария ми каза, че на последната обиколка е научила от един човек от нашия екип, че имам медал. Докато е бягала, е плакала и тя.“, разказва на баща си бронзовата медалистка.

По една Троянска сливова за вакс майсторите Хората, стоящи зад успеха над Лора, ще получат и специален подарък от гордия баща на Лора. Какво по-характерно за този край от бутилка Троянска сливова! „По една бутилка ракия я имат от мен!“ – кратко, точно и ясно послание, което изпрати от Троян към Милано/Кортина Христо Христов.

Специално място за медала у дома Отличието, което през март ще бъде в родния град на Лора Христова – ще бъде в нейната стая, където е израснала. А мястото там… тепърва ще се определи. „Тук има подредба на медалите. Ти ще си избереш, може и отстрани, на стената.“, казва Христо Христов по темата.

Целият емоционален разговор – вижте във видеото.

Бронзовата Лора Христова e гордостта на Балкана (ВИДЕО)
