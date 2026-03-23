на живо
на живо
Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)

Стотици чакаха на летището бронзовата медалистка от олимпийските игри в Милано/Кортина

Повече от месец след като спечели бленувания бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина, Лора Христова стъпи на българска земя. 

Тя стана трета в индивидуалния старт на 15 км на 11 февруари, а след това не се отдаде на заслужена почивка, а на... нови стартове. 

Сезонът за Христова вече приключи и тя може да се наслади на триумфа си!

Осъзнат

Биатлонистката от Троян бе посрещната на летище "Васил Левски" от десетки почитатели с букети, плакати и бурни аплодисменти. 

"Чувствам се още по-добре, защото свършиха всички стартове и мога да се насладя на почивката си. Още по-добре съм, след като видях колко много хора ме очакваха, за да ми поднесат цветя. Вече осъзнах какво съм постигнала. Радвам се, че ще съм стимул за тези деца да тренират усилено.", не скри лъчезарната си усмивка тя. 

"Върша си рабата всеки ден и това ще превъоръжавам да го правя! Вече повечето от другите състезатели ме познават. Не на всички стартове може да има велик резултата. Не всеки ден е Великден! С труд и постоянство всичко се постига!", добави тя. 

Много труд

Добрата работа на Лора на олимпийските игри ѝ донесе международно признание. Нейният бронз бе обявен за Най-голяма изненада на Игрите, въпреки че тя го постигна с абсолютно безгрешна стрелба и страхотно каране. 

"Всички състезатели са доста приятелски настроени, сега различното е, че повече от тях ме познават. В никакъв случай не е за отпускане и успокоение. Определено дълъг и тежък път, но както казах преди – с труд и постоянство се постига", категорична е Христова.

България София биатлон троян бронз олимпийски игри прибиране лора христова МиланоКортина

Кой колко точки спечели? Целият вот за Футболист на годината!

Кой колко точки спечели? Целият вот за Футболист на годината!

Ужас на детски мач! Вратар на Марица е с черепно-мозъчна травма (ВИДЕО)

Ужас на детски мач! Вратар на Марица е с черепно-мозъчна травма (ВИДЕО)
Наша двойка инфлуенсъри подкрепя Арсенал в сектора на Сити (ВИДЕО)

Наша двойка инфлуенсъри подкрепя Арсенал в сектора на Сити (ВИДЕО)

Бронзовият Божидар Саръбоюков пред bTV: Надявам се да не съм ви разочаровал! (ВИДЕО)

Бронзовият Божидар Саръбоюков пред bTV: Надявам се да не съм ви разочаровал! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 120: Говори Валери Божинов!

Спортен нюзрум, еп. 120: Говори Валери Божинов!

Златните момичета в гимнастиката се събраха за страхотен повод (СНИМКИ)

Златните момичета в гимнастиката се събраха за страхотен повод (СНИМКИ)
Наша двойка инфлуенсъри подкрепя Арсенал в сектора на Сити (ВИДЕО)

Наша двойка инфлуенсъри подкрепя Арсенал в сектора на Сити (ВИДЕО)

Ужас на детски мач! Вратар на Марица е с черепно-мозъчна травма (ВИДЕО)

Ужас на детски мач! Вратар на Марица е с черепно-мозъчна травма (ВИДЕО)
