Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)

Повече от месец след като спечели бленувания бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина, Лора Христова стъпи на българска земя.

Тя стана трета в индивидуалния старт на 15 км на 11 февруари, а след това не се отдаде на заслужена почивка, а на... нови стартове.

Сезонът за Христова вече приключи и тя може да се наслади на триумфа си!

Осъзнат

Биатлонистката от Троян бе посрещната на летище "Васил Левски" от десетки почитатели с букети, плакати и бурни аплодисменти.

"Чувствам се още по-добре, защото свършиха всички стартове и мога да се насладя на почивката си. Още по-добре съм, след като видях колко много хора ме очакваха, за да ми поднесат цветя. Вече осъзнах какво съм постигнала. Радвам се, че ще съм стимул за тези деца да тренират усилено.", не скри лъчезарната си усмивка тя.

"Върша си рабата всеки ден и това ще превъоръжавам да го правя! Вече повечето от другите състезатели ме познават. Не на всички стартове може да има велик резултата. Не всеки ден е Великден! С труд и постоянство всичко се постига!", добави тя.

Много труд

Добрата работа на Лора на олимпийските игри ѝ донесе международно признание. Нейният бронз бе обявен за Най-голяма изненада на Игрите, въпреки че тя го постигна с абсолютно безгрешна стрелба и страхотно каране.

"Всички състезатели са доста приятелски настроени, сега различното е, че повече от тях ме познават. В никакъв случай не е за отпускане и успокоение. Определено дълъг и тежък път, но както казах преди – с труд и постоянство се постига", категорична е Христова.