Човекът, който зададе тон за медалите в Москва (ВИДЕО)

Първият бронзов медал в спортната стрелба за България и първият в дисциплината 50 метра пистолет - постижение, което остава ненадминато цели две десетилетия.

Първият медалист от олимпийските игри в Москва през 1980 г. Човекът, който задава тона на българските успехи на Игрите в Русия - представяме ви Любчо Дяков.

Поредицата ни „45 години шампиони“ продължава с ямболския стрелец, който покори руската столица.

От Ямбол в София

Любчо Дяков е роден в Ямбол през далечната 1954 година. Като дете опитва различни спортове, но животът му се променя, когато се мести в София и става част от спортния клуб ЦСКА. Там той развива способностите си, взима пистолета в ръка и започва пътя си в дисциплината „свободен пистолет“.

Първите успехи не закъсняват. Дяков печели отличия от европейски първенства и Световни купи, а през 1976 г. прави дебюта си на олимпийските игри в Монреал. Въпреки че тогава завършва 18-и, участието му поставя началото на дълга олимпийска кариера. Следват още две участия - Москва 1980 и Сеул 1988, където заема 23-о място.

На световните първенства Дяков също оставя сериозна следа. Две издания се оказват особено успешни за него. През 1981 г. в Санто Доминго печели сребро с въздушен пистолет и става световен шампион в отборната надпревара. През 1987 г. в Букурещ добавя два бронзови медала - индивидуален и отборен.

Така стрелецът от Ямбол се утвърждава като един от най-постоянните и успешни български представители в спортната стрелба през 70-те и 80-те години.

В Руската столица България печели цели 41 медала - 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови. Тон задава обаче едно постижение - това на Любчо Дяков.

На 20 юли стават известни носителите на първите олимпийски медали - участниците в олимпийския турнир по спортна стрелба. Българинът Любчо Дяков печели бронзово отличие, ден след това ред идва на Петър Запрянов и всичко след това е история.

Драматичният медал

Начинът, по който печели бронзовия медал е особено драматичен. Дяков приключва надпреварата със същия сбор точки - 565 - какъвто имат още двама претенденти. Това налага съдиите да вземат решение кой от тримата заслужава третото място.

Това, което накланя везните е мощният финален устрем на Любчо - силните последни серии на Дяков, които наваксват пасива му, се оказват решаващи.

Въпреки отличното си представяне в края на състезанието, постигнатото не е достатъчно, за да изпревари двамата лидери - световните шампиони Александър Мелентеев и Харалд Волмар. Така Дяков заслужено заема третото място и добавя бронз към българската колекция от олимпийски отличия.

Постижение, неподобрено 20 години

Никой не е очаквал, че малка България ще си тръгне от Москва с медал в спортната стрелба, още по-малко с два. Бронзът на Любчо Дяков се оказва исторически - първото българско отличие в дисциплината 50 метра пистолет и първият бронзов медал за страната в този спорт.

Този успех идва след дълъг период на чакане. България не беше стъпвала на подиума в стрелбата цели 16 години - от среброто на Величко Величков на олимпиадата в Токио през 1964 г.

Постижението на Дяков се превръща и в дългогодишен ориентир. Бронзът му остава най-добрата българска позиция в дисциплината 50 метра пистолет в продължение на две десетилетия, докато през 2000 г. Таню Киряков не стига до олимпийското злато в Сидни и не вдига още по-високо летвата.

