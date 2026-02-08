Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

20-годишното чакане приключи. България отново има медал от зимни олимпийски игри. Донесе го Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом.

А триумфът му дойде на нокът разстояние. И след единствения фотофиниш в надпреварата в Милано/Кортина.

Битката в малкия финал срещу словенеца Тим Масняк предложи изключителна драма. Замфиров поведе уверено и поддържаше аванса си до последната част на трасето.

Минута агония

Точно тогава обаче съперникът му натисна и изравни позициите. Двамата преминаха финала едновременно - поне на пръв поглед.

Наложи се внимателен преглед на фотофиниша, докато Тервел се държеше за главата от напрежение. Около минута по-късно стана ясно - Замфиров e вторият мъж след Иван Лебанов с отличие от зимни игри.

А авансът му е наистина нищожен и на практика незабележим с несъвършенствата на човешкото зрение...