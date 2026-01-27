Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора

Светът на зимните спортове научи малко очаквана новина.

Легендарният Симон Аман няма да бъде част от националния отбор на Швейцария за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Това означава, че за първи път от 1998 г. насам емблематичният ски-скачач няма да е част от най-големия спортен форум.

След 4 олимпийски титли

От Нагано'98 Аман беше неизменна част от олимпийската история, като в кариерата си участва в седем поредни зимни олимпийски игри и спечели четири златни медала – по два в Солт Лейк Сити през 2002 г. и във Ванкувър през 2010 г.

За българските спортни фенове Нагано остава и незабравим връх, след като Катя Дафовска спечели олимпийската титла в биатлона, записвайки златна страница в историята на родния спорт.

Феликс Трунц дори не е бил роден...

Въпреки впечатляващата си визитка, 44-годишният Аман не успя да намери място в селекцията на "кръстоносците". Вместо него швейцарските треньори заложиха на 19-годишния Феликс Трунц – скачач, който дори не е бил роден, когато Аман триумфира със злато в Солт Лейк Сити...

През 2002 г. на 19-те зимни олимпийски игри в Солт Лейк Сити история за родината ни пише и Евгения Раданова, която става втора на 500 и трета на 1500 м в шорттрека.

Снимка: Reuters

През настоящия сезон най-доброто класиране на ветерана, съперник на Владимир зографски, е 20-о място в старт от Световната купа, а последният му подиум датира от януари 2018 г. – фактори, които очевидно са натежали при крайното решение.

Звездата е Одермат

В олимпийския състав на Швейцария попадат редица големи имена, сред които и суперзвездата в алпийските ски Марко Одермат, който ще защитава титлата си в гигантския слалом, спечелена преди четири години в Пекин.

В отбора са още действащата шампионка в спускането Корин Сутер, както и Райън Регез, който ще защитава златото си в ски-кроса.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK