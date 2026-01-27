bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора

Неочакван обрат

Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора
Reuters

Светът на зимните спортове научи малко очаквана новина.

Легендарният Симон Аман няма да бъде част от националния отбор на Швейцария за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Това означава, че за първи път от 1998 г. насам емблематичният ски-скачач няма да е част от най-големия спортен форум.

След 4 олимпийски титли

От Нагано'98 Аман беше неизменна част от олимпийската история, като в кариерата си участва в седем поредни зимни олимпийски игри и спечели четири златни медала – по два в Солт Лейк Сити през 2002 г. и във Ванкувър през 2010 г.

Алберт Попов: Чувствам се равен на всички (ВИДЕО)

За българските спортни фенове Нагано остава и незабравим връх, след като Катя Дафовска спечели олимпийската титла в биатлона, записвайки златна страница в историята на родния спорт.

Феликс Трунц дори не е бил роден...

Въпреки впечатляващата си визитка, 44-годишният Аман не успя да намери място в селекцията на "кръстоносците". Вместо него швейцарските треньори заложиха на 19-годишния Феликс Трунц – скачач, който дори не е бил роден, когато Аман триумфира със злато в Солт Лейк Сити...

През 2002 г. на 19-те зимни олимпийски игри в Солт Лейк Сити история за родината ни пише и Евгения Раданова, която става втора на 500 и трета на 1500 м в шорттрека.

Снимка: Reuters

През настоящия сезон най-доброто класиране на ветерана, съперник на Владимир зографски, е 20-о място в старт от Световната купа, а последният му подиум датира от януари 2018 г. – фактори, които очевидно са натежали при крайното решение.

Звездата е Одермат

В олимпийския състав на Швейцария попадат редица големи имена, сред които и суперзвездата в алпийските ски Марко Одермат, който ще защитава титлата си в гигантския слалом, спечелена преди четири години в Пекин.

От дежурство в спешното до олимпийските игри

В отбора са още действащата шампионка в спускането Корин Сутер, както и Райън Регез, който ще защитава златото си в ски-кроса.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Владимир Илиев е на прага на историята (ВИДЕО)
Тагове:

швейцария евгения раданова симон аман екатерина дафовска конкуренция дебют отбор олимпийски игри владимир зографски олимпийска титла МиланоКортина нагано 1998

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

Драмата в Бекъмови: Думите на другите две

Драмата в Бекъмови: Думите на другите две "снахи"!

Ето и десетте, които ще се борят за Спортист на годината!

Ето и десетте, които ще се борят за Спортист на годината!

Защо в Левски все още не мислят за Суперкупата? (ВИДЕО)

Защо в Левски все още не мислят за Суперкупата? (ВИДЕО)

Последни новини

Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
Гледайте Ливърпул, Челси и Байерн само и единствено тук! (ВИДЕО)

Гледайте Ливърпул, Челси и Байерн само и единствено тук! (ВИДЕО)
В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

Разюздан курорт приютява Кристиано Роналдо за световното (СНИМКИ)

Разюздан курорт приютява Кристиано Роналдо за световното (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV