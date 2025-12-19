Дагестанецът, който разцепи българската борба (ВИДЕО)

Борбата и религията. Това са крайъгълните камъни в живота на Шамил Алиевич Мамедов. 24-годишният руснак от Дагестан неволно причини вътрешно разцепление и неловък обратен завой в българската федерация. А насред скандала е на поклонение в Мека - заедно с мюсюлмани от цял свят.

Кой всъщност е Шамил и как се оказа толкова важен?

Ражда се на 8 февруари 2001 година в Белиджи, Дагестан (Русия). Част е от лезгините - кавказка етническа група, известна с богатата си култура, език и традиции. Влиза в залата по борба 6-годишен, а като гимназист се мести и тренира в Махачкала. Световен шампион за юноши през 2021 година (65 кг свободен стил). Впечатлява и при мъжете - шампион на Русия (2023, 2024) и бронзов медалист на световното първенство (2023).

Обявен за предател

Мамедов е единственият руски борец, който отказва да бойкотира олимпийските игри в Париж 2024. Представители на страната получават разрешение да участват от МОК, но като неутрални състезатели. И то само при условие, че нямат никаква връзка с местните силови структури.

Заради решението си момчето от Белиджи е обявено за предател от легендарния ръководител на руската федерация Михаил Мамиашвили. Така и не излиза на тепиха във френската столица, официалната причина е контузия.

Някъде по това време се намесва старото ръководство на българската федерация. Гриша Ганчев излиза с оферта за Мамаев, а според твърдения на новата управа тя е на стойност 50 000 евро.

Път на българчетата

Шамил получава наш паспорт в началото на годината, но тогава идва смяната на властта. Станка Златева печели изборите за председател на централата, а първа точка в платформата й е да зачеркне натурализираните борци и да даде път на българските таланти.

Така Мамедов се оказва във фризера и пропуска всички големи първенства - европейското през април и световното през септември. В официална позиция на федерацията се посочва, че натурализацията му е резултат от решения на предишното ръководство и не засяга настоящото ръководство.

"Въпреки че е сигурен медалист от големи първенства и притежава висока спортна класа, той не е картотекиран във федерацията и няма да бъде картотекиран от настоящото ръководство. Това е в съответствие с политиката, която последователно се провежда - за налагане и развитие на български състезатели. В допълнение, в тази категория България вече има изявен представител - Микяй Наим (Левски София)."

Въпросната стриктна политика на Златева и екипа й постепенно започва да се пропуква. Оказва се, че няма проблем натурализирани борци да представят България, стига да се явяват на централизирана подготовка и да използват български език.

На световно с...

Така на световното в Загреб в тимовия лист са включени Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов. Зад борда обаче остават олимпийските шампиони Магомед Рамазанов и Семен Новиков. Както и европейският първенец Кирил Милов...

Така се очертава и действителната разделителна линия, която не засяга нито мястото на раждане, нито езика. Войната на Златева е с Гриша Ганчев, а косвените жертви в нея са борците на финансирания от него ЦСКА.

Стига се до парадокса за борец №1 на 2025 година да е избран Магомед Рамазанов, а другият ни европейски шампион - Кирил Милов, да е извън челната тройка на федерацията.

Казусът с Шачил Мамедов пък доведе до рязък обратен завой и постави Златева в крайно неловка ситуация. За нейна изненада някои от най-верните й съюзници в управата поискаха публично Шамил Мамедов да се бори за България. Включително Иво Ангелов, който бе сред най-яростните противници на натурализираните борци. Стигна се дотам друг член на Управителния съвет - Рахмат Сукра, да подаде оставка заради разминаванията си със Златева.

Няколко клуба настояват да картотекират Мамедов. И това трябва да се случи преди 20 декември, за да получи дагестанецът права за следващата година...

Изгубена кауза

Два дни преди този срок е свикано заседание на Управителния съвет. "Дойдоха Рахмат Сукра, Симеон Щерев и още няколко да ме убеждават, че този човек е един път в живота, един път ще се падне такъв да дойде в България. И ти пропускаш шанса да го вземеш. Аз съм гласувала въздържала се. Аз казвам, че съм против, и се прие това решение. Който го е разрешил - да си носи кръста! Какво да кажа? Изгубена кауза е!", заяви Златева пред bTV.

Решението е официализирано чрез сайта на федерацията. А съобщението завършва така: "В същата категория у нас се състезава Микяй Наим, европейски вицешампион. От подрастващите в тази категория са още Денис Наим, брат на Микяй, както и Ердал Галип."

Това окончателно слага точка на шумно афишираната твърда политика срещу натурализираните борци у нас. И поставя в сложна ситуация Станка Златева, която ще трябва да работи във враждебна среда сред доскорошни съюзници...