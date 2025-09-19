Двоен стандарт в борбата: Наш шампион с тежки обвинения

Поредни скандали и тежки обвинения в родната борба. Европейският шампион за юноши до 23 години Георги Иванов алармира за двойни стандарти във федерацията и допълни, че се чувства като чужденец в собствената си родина.

Възпитаникът на димитровградската школа е разочарован заради факта, че въпреки че е изпълнил всички критерии на новата власт, вместо него в състава на националния отбор в свободния стил за световното първенство в Загреб е предпочетен натурализираният Ален Хубулов.

"Цяла година участвам на всяко състезание и лагер, почти не се прибирам при семейството си. Готвя се заедно с момчетата от националния отбор - написа Иванов в емоционалния си пост. - Противникът ми, който живее и тренира в Русия, е идвал само на един шампионат в България и за пет дни на лагер. Не идва на централизираната подготовка и прави каквото си иска – и въпреки това решиха да борят него на световното."

Правилата явно не са за всеки

"Всеки ден говорят за правилата: който не участва в централизираната подготовка и не се бори на определени състезания за определение на състава, няма право да участва на световни и европейски първенства. Това явно не е за всеки, е двоен стандарт. Въпреки множеството разочарования продължавам да гоня мечтите си. Благодаря на всеки който ме подкрепя!"

Пиша това във връзка с поредното разочарование в нашия спорт. Говоря открито и честно пред всички както тук в социалните мрежи така и на четири очи! Вече се чувствам чужденец в родината си. Аз съм човек, който не иска нищо даром – не искам нищо, което не съм заслужил или изкарал с труд", пише още шампионът.

Край на руския език?

България е без някои от най-добрите си борци на световното в Загреб, включително олимпийския шампион Семен Новиков и европейския първенец Кирил Милов. Причината е конфликт с федерацията. Двамата отказаха да се готвят на централиизирана подготовка с националния отбор и предпочетоха да тренират при бившия селекционер Сослан Фарниев.

Президентът на централата Станка Златева многократно обяви, че правилата за централизирана подготовка трябва да се спазват от всеки, който иска да участва на големи първенства. Тя е твърда и в намерението си за приоритетна работа с родените у нас борци за сметка на натурализирани състезатели. Освен това Златева настоява и в националния отбор и пред медиите занапред да не се ползва руски език.

Въпреки това на световното, което тече в момента, вече се бориха свободняците Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (97) и Ален Хубулов (125). И четиримата са родени в Русия, като нито един не успя да стигне до медалите.