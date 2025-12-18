Дълбоко огорчен българин: Скандалът набира скорост

Поредният скандал в родната борба набира скорост. Националът Микяй Наим реагира остро заради натурализирания руснак Шамил Мамедов, който се състезава в неговата категория - до 65 килограма в свободния стил.

Мемедов има български паспорт от началото на годината, но до този момент е без права у нас заради политиката на федерацията дава път само на родни борци. През последните дни обаче се стигна до разделение - членовете на Управителния съвет Рахмат Сукра и Иво Ангелов настояха той да бъде картотекиран и да се бори за България. Президентът на централата Станка Златева обаче е категорично против.

Микяй е категорично против родните представители да бъдат подценявани за сметка на натурализирани борци, най-често от руските републики. Мамедов е родом от Дагестан и е сред най-перспективните борци в родината си.

Позицията на Наим

Днес не пиша като състезател, а като дълбоко огорчен българин. След ясно и публично заявено решение, че няма да се привличат нови руски състезатели, виждаме как думите бяха погазени, а българските състезатели и клубове отново остават на заден план.

Важно е да се каже ясно:

Станка Златева не е виновна. Тя е един от малкото хора в българския спорт, които си държат на думата, не подведе клубовете, на които обеща, и показа, че честността все още съществува.

Също така искам да бъда напълно ясен – не съм против Шамил да се бори за България. Не говорим за конкретен човек. Говорим за цялостен модел, прилаган от години, който системно убива българските състезатели и клубове и цели постепенно да превърне националния отбор в отбор от чужденци.

Купиха жилища, създадоха семейства

И нека не се бъркат нещата. Не говорим за случаи като Армен Назарян, Паслар, Семен и други, които дойдоха в България, купиха жилища, създадоха семейства и останаха тук завинаги. Това са хора, които избраха България за свой дом, а не състезатели, които след края на кариерата си просто си тръгват при семействата си у дома.

В отбор, който трябва да бъде национален, днес виждаме подмяна вместо развитие.

Много български състезатели вече нямат желание дори да тренират в националния отбор, защото не виждат смисъл, честност и бъдеще. Как да има мотивация, когато се вкарват готови състезатели, а тези, които се борят и израстват тук, остават забравени?

Това не е развитие.

Това е отказ от българския спорт.

Думата трябва да тежи.

Българските състезатели трябва да бъдат защитени.