Дълбоко огорчен българин: Скандалът набира скорост

Националът Микяй Наим с остра реакция заради натурализиран руснак

Поредният скандал в родната борба набира скорост. Националът Микяй Наим реагира остро заради натурализирания руснак Шамил Мамедов, който се състезава в неговата категория - до 65 килограма в свободния стил.

Мемедов има български паспорт от началото на годината, но до този момент е без права у нас заради политиката на федерацията дава път само на родни борци. През последните дни обаче се стигна до разделение - членовете на Управителния съвет Рахмат Сукра и Иво Ангелов настояха той да бъде картотекиран и да се бори за България. Президентът на централата Станка Златева обаче е категорично против.

Иво Ангелов разби мълчанието: Не съм против Станка – но Шамил трябва да се бори!

Микяй е категорично против родните представители да бъдат подценявани за сметка на натурализирани борци, най-често от руските републики. Мамедов е родом от Дагестан и е сред най-перспективните борци в родината си.

Позицията на Наим

Днес не пиша като състезател, а като дълбоко огорчен българин. След ясно и публично заявено решение, че няма да се привличат нови руски състезатели, виждаме как думите бяха погазени, а българските състезатели и клубове отново остават на заден план.

Важно е да се каже ясно:

Станка Златева не е виновна. Тя е един от малкото хора в българския спорт, които си държат на думата, не подведе клубовете, на които обеща, и показа, че честността все още съществува.

Също така искам да бъда напълно ясен не съм против Шамил да се бори за България. Не говорим за конкретен човек. Говорим за цялостен модел, прилаган от години, който системно убива българските състезатели и клубове и цели постепенно да превърне националния отбор в отбор от чужденци.

Купиха жилища, създадоха семейства

И нека не се бъркат нещата. Не говорим за случаи като Армен Назарян, Паслар, Семен и други, които дойдоха в България, купиха жилища, създадоха семейства и останаха тук завинаги. Това са хора, които избраха България за свой дом, а не състезатели, които след края на кариерата си просто си тръгват при семействата си у дома.

В отбор, който трябва да бъде национален, днес виждаме подмяна вместо развитие.

Много български състезатели вече нямат желание дори да тренират в националния отбор, защото не виждат смисъл, честност и бъдеще. Как да има мотивация, когато се вкарват готови състезатели, а тези, които се борят и израстват тук, остават забравени?

Това не е развитие.

Това е отказ от българския спорт.

Думата трябва да тежи.

Българските състезатели трябва да бъдат защитени.

