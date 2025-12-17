bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Скандали в борбата заради шампион от Русия (ВИДЕО)

Не съм расист, но си имам принципи, заяви пред bTV Станка Златева

Скандали в българската борба заради шампион от Русия! Председателят на родната федерация Станка Златева не се появи в съдебната зала, но специално за bTV коментира поредния казус с натурализирани.

Правото на Шамил Мамедов, който има български паспорт от януари, да се бори за България, разедини Управителния съвет на федерацията. А треньори и президенти на клубове дори проведоха онлайн анкета за включването му в националния отбор.

Златева има твърда политика - без натурализирани българи в отбора. "Гласуваха някакви треньори, някакви хора, но това не е решението. Решението трябва да го вземе от Управителният съвет и федерацията има тежест", коментира тя.

Разнобой

Казусът с правото на Мамедов да представя България разедини Управителния съвет на централата и доведе до оттеглянето на един от членовете - Рахмат Сукра.

"Дойдоха на Управителният съвет Рахмат Сокра, Симеон Щерев и още няколко да ме убеждават, че този човек е един път в живота, един път ще се падне такъв човек да дойде в България. И ти пропускаш шанса да го вземеш", разкри Златева.

И аз се му обяснявам: "Добре, бе, вие излязохте с тази платформа по същия начин. Излизахте на предавания и казахте, че ние ще работим с български деца". Влизаме в противоречия заради чужденец. Търсим вариант, в който да се взема решението"

"Не съм расист, но си имам принципи! Не съм по-добра от старите, ако позволявам чужденци да влизат и да взимат местата на нашите спортисти.", допълни председателят на федерацията.

Снимка: bTV

Включването на Мамедов в националния отбор подкрепи членът на УС Иво Ангелов, който твърдо седеше зад идеологията на Златева - без натурализирани чужденци в националния отбор.

"Аз съм „за“ да се докара някой като Армен Назарян. Относно позицията, аз подкрепям Станка и винаги ще я подкрепя. Просто си изразявам моето мнение и моята позиция. В същото време той може да се бори, както и трябва да се бори, както го правят Новиков, както го правят и Рамазанов и другите българи.", коментира Ангелов.

Очаква се съдбата на Мамедов да бъде решена на ново заседание на Управителния съвет.

Иво Ангелов разби мълчанието: Не съм против Станка – но Шамил трябва да се бори!

