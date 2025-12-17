bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Иво Ангелов разби мълчанието: Не съм против Станка – но Шамил трябва да се бори!

Световният шампион разкри какво се крие зад спора за руснака

Световен шампион Иво Ангелов категорично отхвърли твърденията, че е променил позицията си по темата за натурализираните борци и конкретно за казуса с Шамил Мамедов.

Той има български паспорт от януари месец, а натурализацията му е резултат от решения на предишното ръководство на федерацията, начело на което беше Христо Маринов.

"Въпреки че е сигурен медалист от големи първенства и притежава висока спортна класа, той не е картотекиран във федерацията и няма да бъде картотекиран от настоящото ръководство. Това е в съответствие с политиката, която последователно се провежда - за налагане и развитие на български състезатели", обявиха хората на новия президент на БФБ Станка Златева през септември.

Очаква се в най-скоро време Управителният съвет отново да се запознае с казуса и да вземе решение дали да даде зелена светлина на Мамедов. Несъгласен с твърдата позиция на Златева в националния отбор да няма натурализирани - УС вчера напусна Рахмат Сукра. На подобно мнение е и Иво Ангелов, който остава в управлението на Златева.

Снимка: Lap.bg

„Не съм променил позициите си“, заяви Ангелов, като припомни, че още по време на пресконференция на Националния стадион „Васил Левски“ е изразил ясно мнението си за нуждата българската борба да се учи от най-добрите.

Назарян - добрият пример

Според него примерът на двукратния олимпийски шампион - Армен Назарян, е ключов за успехите в последните десетилетия:

„Аз съм бил дърпан от Армен и станах световен шампион. Той е помогнал и на Николай Гергов, Пламен Петров, Явор Янакев, Христо Маринов – хора с големи резултати.“

Снимка: www.bul-wrestling.org

Ангелов подчерта, че подкрепя Станка Златева и ще продължи да го прави, но това не му пречи да изразява личната си позиция: „Аз съм "за" да се докара борец като Армен Назарян. Подкрепям Станка и винаги ще я подкрепям, просто изразявам моето мнение.“

По отношение на Шамил Мамедов Ангелов напомни важен факт: „Той е български гражданин от януари 2025 година.“

Според него, ако той живее, тренира и се подготвя в България, това може да бъде полезно за родните борци: „Както аз съм израснал покрай Армен Назарян, така и българските борци могат да растат покрай Шамил.“

Русия забрани на борците си да се състезават под чужд флаг

Ангелов уточни, че позицията на Станка Златева по темата е ясна: „Тя е твърдо против, защото защитава българските борци, но Шамил е взет преди нейното встъпване като председател.“

Конкуренцията и бъдеще

Той отхвърли тезата, че автоматично „взима мястото“ на български състезател, като даде пример с европейският вицешампион Микай Ним: „Ако тренират заедно, Микай ще израсне много.“

Относно напрежението в Управителния съвет Ангелов призна, че има разногласия, но ги определи като нормални: „За това сме повече хора – всеки да даде мнение и да се вземе най-правилното решение.“

Снимка: Lap.bg

В заключение Иво Ангелов бе ясен: „Той вече е българин и иска да живее и да тренира с българските борци.“

