Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу

Българският отбор имаше деветима представители в Лисабон

Twisted Jiu Jitsu

Дара Панайотова от Twisted Jiu Jitsu грабна два медала на европейското първенство по джу джицу в Лисабон (Португалия)!

Турнирът се проведе в периода 15-24 януари, като събра над 6000 участници от цял свят.

Мащабът на събитието за пореден път потвърди бързото развитие на спорта на глобално ниво и високата му конкурентност.

С деветима представители

Сред участниците беше и отборът на Twisted Jiu Jitsu, който се включи с деветима в различни възрастови категории и колани. Най-успешното представяне за клуба реализира Дара Панайотова, която завоюва два бронзови медала в категориите Juvenile Female Blue Heavy, както и в абсолютната категория.

"За нас беше чест да представяме Caio Terra Association (CTA) на европейското първенство – събитие, което ясно показва как бразилското джу джицу обединява хора от цял свят чрез труд, постоянство и страст"

"С повече от 15 години история, Twisted Jiu Jitsu е активен двигател в развитието на спорта у нас. Гордеем се с нашите състезатели и с приноса си към българската BJJ общност.", споделят Борислав Кирилов и Владимир Джаркълов, основатели на Twisted Jiu Jitsu.

