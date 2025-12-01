bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Официално: Джиро д'Италия 2026 стартира от Несебър

Исторически ден за българското колоездене и страната ни!

Исторически ден за българското колоездение и страната ни! Днес в Рим официално бе обявено участието на България в първите 3 етапа на престижната обиколка на Италия: Джиро Д'Италия.

От българска страна присъстваха премиерът Росен Желязков, министърът на младежта и спорта Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош. Те бяха посрещнати от италианския министър на спорта Андреа Абоди.

Колоездачната обиколка започва на 8 май с етап от Несебър до Бургас. Вторият е от Бургас до Велико Търново, а третият от Пловдив до София.

Световна видимост

"Провеждането на Джиро д'Италия в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят. Домакинството на големия старт на състезанието и първите три етапа от него у нас ще позиционират България за цяла седмица на световната спортна и туристическа сцена", заяви премиерът Желязков.

"Състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на страната ни като домакин на церемонията по откриването и първите три етапа на новото издание през 2026 г.", допълни той.

Днес бяха обсъдени организационни въпроси, включително логистика, инфраструктура, медийно отразяване и координация между българските институции и организатора на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка и провеждане на събитието.

"Джиро д'Италия ще вдъхнови младите хора по света да се занимават активно със спорт и ще популяризира колоезденето като начин на живот.", коментира министърът на младежта и спорта - Иван Пешев.

"Домакинството на първите етапи на Джиро д'Италия ще постави България на картата на световния туризъм и ще презентира българската природа и история пред милиони нови посетители от цял свят.", каза министърът на туризма - Мирослав Боршош.

Джиро д'Италия има над 100-годишна история и е сред най-престижните и гледани колоездачни надпревари, което ще осигури на България международна видимост и икономически ползи.

