Дебютантката Милица Мирчева наруши 5-годишна хегемония на Витоша рън

Милица Мирчева и Кристиян Иванов са големите победители в тазгодишното издание на традиционната надпревара Витоша рън.

През 2025 г. тя отбелязва 130 години от началото на организираното туристическо движение у нас. То стартира през 1895 г. по инициатива на писателя Алеко Константинов, който в края на август организира 300 ентусиасти да изкачат Черни връх.

Този път участниците във Витоша рън бяха 318 и изминаха трасето значително по-бързо от 2-та дни на Алековата група.

Победители

Особено оспорвана бе конкуренцията при дамите, където Милица Мирчева спря 5-годишната хегемония на рекордьорката по победи Мария Николова.

Родната представителка на най-тежките бягания на дълги разстояния в света увеличи темпото някъде по средата на 18-километровото трасе от НДК до витошкия първенец и на контролата на Голи връх вече водеше 2:30 мин. Записалата пет поредни победи Николова опита атака в подножието на върха, съкрати с една минута преднината, но силите й стигнаха само за среброто, трета остана Владимира Суванджиева с 2.17:16 ч. Мирчева финишира за 2.03:15 ч., на близо 9 минути след рекорда на наредилата се днес пета Милка Михайлова, която през 2011 г. пробяга дистанцията за 1.54:30 ч.

Това е първо участие и първа победа във „Витоша Рън“ на Милица, която е национална рекордьорка в класическия шосеен маратон с 2.29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г.

При мъжете пръв на върха стъпи Кристиян Иванов. Той премина контролата на Голи връх с преднина от минута и половина, която до финала увеличи до над 2 минути. Постижението му 1.46:41 ч е на 10 минути от рекорда на Шабан Мустафа (1.36:45 ч, поставен през 2011 г). Втори днес финишира Ивайло Атанасов - 1.48:44 ч, а бронзът бе за Николай Кондарев - 1.48:56 ч, който изпревари с близо пет минути миналогодишния шампион Николай Николов.

За 19-и път

Само седем бегачи изкачиха върха за под два часа, сред тях ветеранът и седемкратен победител в Софийския маратон Петко Стефанов. В името на рекорда за 19-и пореден път дистанцията днес пробяга ветеранът и победител от първото състезание през 2007 година и след това шампион през 2012 г. Бойко Златанов.

До тази година бройката на участниците не превишаваше 300, а десетки са отказалите се вероятно заради дъждовното време в София.