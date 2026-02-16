bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Днес на Игрите: Алберт и Калин карат на пресен сняг

Попов и Златков участват в слалома

Днес на Игрите: Алберт и Калин карат на пресен сняг
Instagram

Олимпийските игри в Милано/Кортина вървят към своя край за жалост. Те се превръщат в едни от най-успешните за България с двата бронзови медала на Тервел Замфиров в сноуборда и Лора Христова в биатлона.

Днес, 16 февруари, е ред на... ските. Страната ни има двама представители при мъжете в алпийските ски и ще ги видим днес в слалома

Алберт Попов и Калин Златков ще карат за първи път в 25-ото издание на най-авторитетния спортен форум. 

Кога?

Първият им манш трябва да започне в 11:00 ч. българско време. 

Снимка: Instagram

Алберт ще кара с 18-и стартов номер, като за него това ще бъде трето появяване на олимпийски игри. В ПьонгЧанг той стана 28-и в гигантския слалом, а в Пекин беше 9-и в слалома и 17-и в гигантския слалом. 

В Милано/Кортина Попов ще кара само слалом.

Калин Златков прави дебюта си на олимпийски игри и ще кара с номер 40 в слалома. Той вече се спусна в гигантския слалом и остана 37-и.

Снимка: Instagram

Вторият манш трябва да започне в 14:30 ч. българско време.

Сняг

Метеорологичната прогноза за Бормио, където ще се проведе слалома, не е много обнадеждаваща.

Очаква се обилен снеговалеж по време на първия манш. Прогнозите са за 80% вероятност за валежи. 

До пистата пък ще бъде и друг от най-успешните ни скиори в историята - Петър Попангелов, който замина да подкрепя българските представители. 

 
Тагове:

слалом алберт попов милано олимпийски игри алпийски ски Зимни олимпийски игри калин златков кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Историческа титла за България в бадминтона!

Историческа титла за България в бадминтона!
От счупената кост до олимпийското злато! (ВИДЕО)

От счупената кост до олимпийското злато! (ВИДЕО)
Алберт Попов стартира с №18 в Италия

Алберт Попов стартира с №18 в Италия
Левски се утеши с класика срещу Ботев Пловдив

Левски се утеши с класика срещу Ботев Пловдив
Изловиха Анчелоти с три наведнъж (СНИМКА)

Изловиха Анчелоти с три наведнъж (СНИМКА)

Последни новини

Алберт Попов стартира с №18 в Италия

Алберт Попов стартира с №18 в Италия
Жесток бой помрачи олимпийски хокеен мач (ВИДЕО)

Жесток бой помрачи олимпийски хокеен мач (ВИДЕО)
Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите

Лора Христова е шампионка в стрелбата на Игрите
Левски се утеши с класика срещу Ботев Пловдив

Левски се утеши с класика срещу Ботев Пловдив
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV