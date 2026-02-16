Днес на Игрите: Алберт и Калин карат на пресен сняг

Олимпийските игри в Милано/Кортина вървят към своя край за жалост. Те се превръщат в едни от най-успешните за България с двата бронзови медала на Тервел Замфиров в сноуборда и Лора Христова в биатлона.

Днес, 16 февруари, е ред на... ските. Страната ни има двама представители при мъжете в алпийските ски и ще ги видим днес в слалома.

Алберт Попов и Калин Златков ще карат за първи път в 25-ото издание на най-авторитетния спортен форум.

Кога?

Първият им манш трябва да започне в 11:00 ч. българско време.

Алберт ще кара с 18-и стартов номер, като за него това ще бъде трето появяване на олимпийски игри. В ПьонгЧанг той стана 28-и в гигантския слалом, а в Пекин беше 9-и в слалома и 17-и в гигантския слалом.

В Милано/Кортина Попов ще кара само слалом.

Калин Златков прави дебюта си на олимпийски игри и ще кара с номер 40 в слалома. Той вече се спусна в гигантския слалом и остана 37-и.

Вторият манш трябва да започне в 14:30 ч. българско време.

Сняг

Метеорологичната прогноза за Бормио, където ще се проведе слалома, не е много обнадеждаваща.

Очаква се обилен снеговалеж по време на първия манш. Прогнозите са за 80% вероятност за валежи.

До пистата пък ще бъде и друг от най-успешните ни скиори в историята - Петър Попангелов, който замина да подкрепя българските представители.