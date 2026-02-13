bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Днес на Игрите: Стискаме палци на мъжете в биатлона!

Гледаме и ски-бягане

bgnes

България вече има два бронзови медала от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, като това е втората ни най-успешно участие след Солт Лейк Сити 2002, когато отличията ни са три! 

Има ли място за още едно след тези на Лора Христова в биатлона и Тервел Замфиров в сноуборда и то точно днес, 13 февруари?

Погледите ни са насочени към господата в делегацията и към трасетата за биатлон и ски-бягане. 

Биатлон

След като Лора Христова предизвика сензация с третото си място, сега е ред на Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев.

Българските представители при мъжете ще се впуснат в преследване на призовите места в спринта на 10 км. Началото е в 15:00 ч. българско време. 

Снимка: https://www.instagram.com

При класиране в топ 60, те ще участват в преследването на 15 февруари. 

Ски-бягане

Стискаме палци и при мъжете ни в ски-бягането - Даниел Пешков и Марио Матиканов.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@danielpeshkov)

Те стартират на 10 километра. 

Началото е в 12:45 ч. българско време. 

Тагове:

биатлон ски-бягане милано Зимни олимпийски игри кортина

