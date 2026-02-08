Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

"Усещането ми беше, че Тим е спечелил медала. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите." Това заяви щастливият Тервел Замфиров, след като спечели по изключително драматичен начин малкия финал в паралелния гигантски слалом в сноуборда на олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

20-годишният българин и 37-годишният словенец Тим Мастнак финишираха едновременно и измервателната уредба първоначално не успя да определи победителя. Наложи се разглеждане на видеозапис от журито, което присъди победата на Замфиров.

"Беше доста напрегнато. Фотофиниш за трето място. Или ще си тръгнеш с медал, или не. Като цяло определено от най-напрегнатите моменти в живота ми, но спортът ме е научил на търпение и уважение. Ако бях станал четвърти, нямаше да съм нещастен. Радвам се, че днес нещата се стекоха така, защото донесох медал за България, което в крайна сметка е най-важната цел", коментира след финала той.

"Усещането ми беше, че Тим е спечелил медала. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите. Не знаех как се развиват нещата. Ляво, дясно, ляво, дясно, газ, газ, газ. Нямаш много време да мислиш за странични неща. Газ до ламарината и каквото стане. В крайна сметка успяхме да вземем медал. Да, най-ниският медал, но все пак е медал", допълни той.

Това общо седми медал за България на зимни олимпийски игри и едва втори за мъжете. Ски-бегачът Иван Лебанов печели дебютното отличие за страната - бронза на 30 километра от Лейк Плесид 1980.

"Изключително съм щастлив, че имах този шанс. Чувствам се благословен, че донесох медал. Това е огромна радост и голям успех за целия ни екип и за целия български спорт", коментира Замфиров.

Той избираше червеното трасе по време на елиминациите, въпреки че на синьото резултатите в квалификациите бяха по-добри и то изглеждаше по-бързото.

"Харесваше ми повече. Долната част на трасето беше много бърза. По принцип аз съм силен на стръмни терени, равното като че ли ми куца повече. Ще работя с екипа ми по въпроса, за да изградим и това. Знаех, че равната част на червената писта е по-бързата и исках да имам по-бавната част от трасето там, където съм по-силен - в стръмното, за да мога да избивам, а пък после да не ме победят в равното. Успях всеки път, само кореецът ме би", обясни българският сноубордист.

"Не беше приятно да загубя на полуфинала. Водех и го чувах зад мен, знаех, че кара бързо. Направих малка грешка. На изчакващата врата не заходих правилно за равното, което изгладих в битката за третото място", каза още той.

"Иначе още от първия квалификационен рън доста ми хареса трасето. Дадох трето време за първия манш. След това втора квалификация и финали. Във финалите всичко е възможно, всеки може да спечели. Гледах да завършвам преди опонента си. Денят ми към момента върви така, че съм много изморен.

Тервел Замфиров вярва, че днешното състезание ще убеди ръководството на МОК да остави алпийския сноуборд в олимпийската програма. "Това състезание беше уникално с изключително равностойни трасета, дълги, красиви. Така трябва да изглежда нашият спорт. Това е истинското му лице. Много хора, в слънчев ден, дълго трасе с напрежение до последния момент. Със сигурност алпийският сноуборд ще има много точки пред МОК. А и колко много държави участваха. При жените в топ 16 имаше десет различни държави, при мъжете - 8. Изключително постижение", каза той.

Замфиров, който е и действащ световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, вярва, че неговото поколение може да постигне още много. "Нашето поколение е силно мотивирано. Има изключително много млади български спортисти, които се справят по уникален и впечатляващ начин в световния спорт. Смятам, че върви една добра реколта и се радвам, че съм част от нея. Другите много ми се радват Аз съм нещо като хлапето от детската градина", обясни той.

"Тук направихме историческо постижение за България с трима българи във финали, общо четирима на Олимпиада. За нас като не алпийска нация, която няма типични традиции в зимните спортове, е голям успех и голям пробив, защото издава наличието на школа. Съответно ние имаме школа, която подготвя добри млади състезатели и ще продължава така и занапред. Ние участваме активно в подготовката на децата и бъдещи шампиони. Изключително съм щастлив и благодарен, че съм част от толкова силен отбор, какъвто е българският", каза още сноубордистът.

Той смята, че всички участници на олимпийски игри заслужават отлична оценка. "На олимпийските игри всички са за шестица. Все пак целият свят се бори за 30 столчета в изпитната зала, всеки един, който е достигнал, заслужава шестица. И въпреки това, само трима си тръгват с медали", завърши Замфиров.