До Лора Христова на подиума: Шампионката обрала съотборничка

Лора Христова със сигурност е голямата изненада в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина до момента!

22-годишната българка от Троян отвя конкуренцията в индивидуалния старт на 15 км и спечели бронз - трети медал за страната ни от Игри в този спорт!

Пред нея на стълбичката се качиха французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно. А историята на шампионката не е по-малко интригуваща.

Кражбата

В началото на ноември 2025 г. Жулия Симон бе извадена от френския национален отбор по биатлон за месец. Причината е... кражба.

Но не екипировка, не на информация, а на банкови карти!

Носителката на Световната купа за сезон 2022/2023 получи присъда през октомври 2025 г. за това, че в периода 2021-2022 година е използвала неколкократно чужди кредитни карти, за да направи покупки на стойност няколко хиляди евро. Жалбите бяха подадени от нейната съотборничка, олимпийската шампионка от Пекин 2022 Жюстин Бреза-Буше и от анонимен служител на френския национален отбор.

Снимка: Getty Images

Самата Симон призна престъплението и се извини:

"Признавам за кражбите. Когато от федерацията ми казаха за това, се паникьосах и излъгах, че нямам нищо общо. Не мога да обясня причините за действията си, не знам защо постъпих така. Беше глупаво и необмислено, защото нямах никаква нужда да го правя", заяви тя пред съда.

Французойката получила 3-месечна условна присъда и парична санкция от 15 000 евро.

Завръщането

Въпреки провинението на Симон, френският отбор нямаше как да се лиши от услугите ѝ.

Все пак тя е част от смесената щафета, която спечели сребърен медал от олимпийските игри в Пекин 2022. Освен това във витрината си има 10 златни медала от световни първенства, 12 индивидуални от общо 26 първи места в стартове от Световната купа.

Снимка: Reuters

След триумфа си в Милано/Кортина, тя заяви: "Много се гордея с това как се представих. Не се паникьосах нито веднъж. Изобщо не съм нервна на тези олимпийски игри, просто се забавлявам. На предишните игри обърках стрелбата, пристигнах на стрелбището бързо и пропуснах три изстрела. Не можах да се справя с напрежението. Днес успях да си отмъстя и е невероятно"

Тя не пропусна да спомене и скандалът с кредитните карти: "Бих искал да ни оставят на мира. Снощи отново прочетох нещо неприятно, но днес мисля, че доказах на всички, че заслужавам място на Игрите"