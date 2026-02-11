Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха "Коя е тази българка?" (ВИДЕО)

Как се печели медал от олимпийски игри? А кога осъзнаваш, че си спечелил?
Оказва се, че и двете не са лесни! И за двете трябва първо много труд през годините и второ... някой, който да ти го каже в очите!
В случая на Лора Христова - българката, която стана трета в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина, това е една от най-големите ѝ конкуренки - носителката на 11 медала от световни първенства и две бронзови отличия от олимпийски игри Франциска Пройс.
"С много години усилен труд се печели медал. Бях спокойна и имах късмет да направя най-доброто, на което съм способна", каза Христова минути след награждаването си.
А след това призна кога е осъзнала колко важен е успехът ѝ и колко добро е представянето ѝ днес, 11 февруари:
"В съблекалнята Франциска Пройс попита "Някой знае ли коя е тази българка, която спечели медал?". Тогава осъзнах, че съм спечелила!"
За Лора Христова и другите ни три представителки при жените в биатлона на олимпийските игри в Милано Кортина - Милена Тодорова, Валентина Димитрова, Мария Здравкова, предстоят още предизвикателства.
На 14 февруари е спринтът, а класиралите се в топ 60 ще участват в преследването ден по-късно. Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари.
"Една чаша вино позволява, защото предстоят още стартове. Този медал със сигурност ми дава допълнителна увереност и продължавам да съм концентрирана за следващите стартове", каза Христова.