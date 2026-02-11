bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха "Коя е тази българка?" (ВИДЕО)

Медалът е спечелен с много години усилен труд, каза третата българка, спечелила отличие от Игрите в биатлона

Как се печели медал от олимпийски игри? А кога осъзнаваш, че си спечелил? 

Оказва се, че и двете не са лесни! И за двете трябва първо много труд през годините и второ... някой, който да ти го каже в очите! 

В случая на Лора Христова - българката, която стана трета в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина, това е една от най-големите ѝ конкуренки - носителката на 11 медала от световни първенства и две бронзови отличия от олимпийски игри Франциска Пройс.

В съблекалнята

"С много години усилен труд се печели медал. Бях спокойна и имах късмет да направя най-доброто, на което съм способна", каза Христова минути след награждаването си. 

А след това призна кога е осъзнала колко важен е успехът ѝ и колко добро е представянето ѝ днес, 11 февруари:

Снимка: Getty Images

"В съблекалнята Франциска Пройс попита "Някой знае ли коя е тази българка, която спечели медал?". Тогава осъзнах, че съм спечелила!"

И още

За Лора Христова и другите ни три представителки при жените в биатлона на олимпийските игри в Милано Кортина - Милена Тодорова, Валентина Димитрова, Мария Здравкова, предстоят още предизвикателства. 

На 14 февруари е спринтът, а класиралите се в топ 60 ще участват в преследването ден по-късно. Програмата завършва с женската щафета на 18 февруари.

Снимка: Getty Images

"Една чаша вино позволява, защото предстоят още стартове. Този медал със сигурност ми дава допълнителна увереност и продължавам да съм концентрирана за следващите стартове", каза Христова.

Коя е Лора Христова - бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано/Кортина! (СНИМКИ)
Тагове:

биатлон милано олимпийски игри бронзов медал Зимни олимпийски игри лора христова Франциска Пройс кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)

Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)
Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)
Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Последни новини

Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)
Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?

Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?

Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

Кодът на успеха за Лора Христова: 2323!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV