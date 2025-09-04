До Стоян Копривленски в Токио преди една от битките на годината (ВИДЕО)

Стоян Копривленски се завръща в Токио за защита на световната си титла в К-1 в кат. до 70 кг. Звездата ни в кикбокса ще участва в турнир за място на финалите на World Max сериите.

С Миряна Мирочник сме в японската столица, за да проследим последните дни от подготовката на българина за неделния сблъсък с Денис Цапу (Молдова)., както и всичко най-интересно около двубоя, определян като една от битките на годината.

В Япония

На 10 000 км от България, в неделя (7 септември) Копривленски (25 победи в 34 мача) ще се качи на ринга срещу молдовския боец Денис Цапу, който има 16 успеха и 3 загуби.

Победителят ще си подпечата билета за финалите. А там правилата са жестоки - три мача в една вечер! Само ако победиш, ставаш шампион!

Копривленски го направи преди година и със сигурност иска да го повтори!

Мрачно Токио

Днес, дни преди мача срещу Цапу, времето в японската столица е мрачно. Но тя очарова със своята красота и странност.

Ние пробвахме студен чай от... царевица, а на вас ще ви предложим ексклузивни кадри от приключението на Стоян и екипа ни.

