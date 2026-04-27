bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Дойдох в рая: Синът-боксьор на Цеца Величкович се пресели в Москва

Велко тренира за големите срещи. Вече има 19 победи

Дойдох в рая: Синът-боксьор на Цеца Величкович се пресели в Москва

Москва се оказа рай за един... боксьор! 

Велко Ражнатович беше познат като сина на турбо фолк дивата Цеца Величкович и покойния предводител на паравоенната формация, действаща по време на войните при разпада на Югославия Желко Ражнатович - Аркан. 

Той обаче преследва друга мечта - да бъде сред най-добрите боксьори в света. И смята, че пътят към върха минава през Русия. 

В Москва

От няколко месеца Велко тренира в Москва, като само преди дни се качи на ринга и за първия си мач в Русия. Той успя да победи Юрий Кашински и вече има 19 победи от 19 мача на професионалния ринг.

"Винаги съм искал да тренирам с най-добрите, а при руснаците няма слабо. Тежка е боксьорската съдба. Едно време бяхме два различни свята, а сега сме в един отбор и са много-много по-добри и в аматьорския, и в професионалния бокс. В Москва се запознах с доста от тях. Направо съм в боксовия рай! И всички вече ме познават!", хвали се Велко пред alo.rs.

В Москва той тренира при Андрей Ивичук Бупас, който има 139 победи от 150 мача в аматьорския бокс и е подготвял доста от съвременните руски боксьори. 

Семейството

Ражнатович споделя, че има пълната подкрепа на най-близките си. 

Сред тях не е само популярната певица и негова майка, която споделя за успехите на сина си. 

Велко е семеен от 2019 г., а със съпругата му Богдана имат трима сина - Желко, Исая и Кръстан. Те често са при боксьора в Москва.

Цеца призна, че вижда голяма промяна в сина си, а престоят му в Русия може да продължи повече от година.

"Ако даде Господ, планирам да се боксирам за титла в края на 2026 г. Да вляза в топ 30 на света означава, че ще започнат големите мачове! Вярвам, че ще донеса пояс в Белград. Но всичко стъпка по стъпка", казва Велко, който стана трети на европейското първенство в Белград през 2024 г.

Тагове:

сърбия москва Русия бокс цеца величкович аркан Желко Ражнатович Велко Ражнатович

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV